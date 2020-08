Nelu Tătaru recunoaște că a greșit - Ce gafă a comis ministerul pe care-l conduce

“Toate scenariile sunt lucrate și au fost lucrate într-o comisie de specialiști de la Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, prin INSP, și Ministerul Sănătății în special. Evaluarea, pregătirea acelor scenarii, precum și datele, au fost transmise eronat către Președinție și atunci vina este a noastră”, a afirmat ministrul.

Potrivit presedintelui, in anuntul de miercuri a aparut o eroare in legatura cu formula de calcul pe baza careia sunt stabilite cele trei scenarii - verde, galben si rosu ce vizeaza desfasurarea invatamantului preuniversitar din data de 14 septembrie.



Varianta corecta a criteriului epidemiologic "in functie de care scolile vor fi incadrate in scenariile "verde", "galben" sau "rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala, si nu media zilnica de imbolnaviri pe ultimele 14 zile, asa cum a fost initial".