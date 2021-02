"În 23 ianuarie, văzând ce se întâmplă în China, în Asia de Sud-Est și Italia, pregăteam o prima linie de apărare. Cazul 0 a fost un contact al unui caz de import. Vorbim despre acel tânăr din Gorj pe l-am adus la Institutul Matei Balș din Capitală atunci când am aflat (că este infectat cu COVID-19 - n.r.). Atunci am elaborat și un plan în trei scenarii. Spuneam că între 1-10 cazuri de COVID confirmate vor merge la Balș (...), însă doar primele 3 cazuri de coronavirus din România au mers la Balș, din 10 câte ne gândeam inițail, restul le-am trimis la Timișoara (...) Am anunțat atunci cu ministrul Costache (Victor Costache - n.r.) că am intrat în Scenariul 1. Suceava a fost un moment dificil. Carantinarea Sucevei a fost un moment dificil. Cele două luni de stare de urgență au fost momente dificilie. Le mulțumesc românilor că au înțeles aceste măsuri. Neimpunerea acesteia (stării de urgență - n.r.) ar fi dus la momente mult mai grave decât Italia și Marea Britanie", a declarat, astăzi, Tătaru, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.