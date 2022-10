Marți seară, în emisiunea sa din prime-time, de la Rossia-1, Soloviov i-a criticat pe ruși că ar fi prăpăstioși și se lasă ușor doborâți de veștile proaste de pe front.

"Suntem toți într-o stare de depresie pentru că știrile nu sunt așa cum ne-am plăcea. (...) Dacă bunici și străbunicii noștri ar fi suferit de aceeași slăbiciune n-ar mai fi câștigat războiul (Al Doilea Război Mondial - N.R.). NU MAI FIȚI ATÂT DE EMOTIVI! Nu e Campionatul Mondial de fotbal, să fie entuziasmați de Națională și de jocurile din calificări, pentru ca apoi să-i urâm sincer pe fotbaliști, pentru că lucrurile nu mai merg bine! Nu, aici de vorba de viața noastră. Este războiul nostru. Războiul împotriva SATANISMULUI ABSOLUT!" a afirmat Soloviov, în expunerea cu care-și deschide emisiunea.

Realizatorul insistă pe ideea lansată de Vladimir Putin că Rusia nu se luptă cu Ucraina, ci cu întregul Occident, sub tutela Washington-ului, care "urmărește schimbarea de regim și dezmembrarea Rusiei."

