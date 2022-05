Conform informațiilor postate pe Twitter de platforma liveuamap, este vorba de fregata Amiral Makarov, care ar fi fost lovită de rachete anti-navă ucrainene în largul portului Odesa.

Publicația Timpul.md a publicat o fotografie în care apare, la orizont, o navă din care se înalță o coloană de fum.

Potrivit sursei citate, o operațiune de salvare este în derulare, mai multe avioane și nave de salvare aflându-se în zonă, supravegheate de drone specializate americane.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek