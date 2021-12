Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că se gândește la variante în condiția în care NATO va transporta tehnică militară la granița cu Rusia, inclusiv la mutarea de arme nucleare în Belarus.

„Deși Rusia are acest arsenal nuclear la granița cu Polonia și Belarus, din punct de vedere militar nu are niciun sens să desfășoare acum aceste arme în Belarus; pe de altă parte, are sens să propage aceste informații pentru a crea panică în media.

Putin își dorește concesii din partea Occidentului, și cel mai probabil are în vedere două situații: problema legată de conducta Nord Stream 2 care în acest moment are probleme cu certificarea din partea Germaniei, și situația cu Ucraina pe care o doresc în continuare în sfera de influență a Rusiei, liberă de influența Vestului în ceea ce privește infrastructura militară. Acestea sunt cele două cereri cheie ale Kremlinului în aces joc al intimidări”, a declarat Ilia Ponomarenko, de la Kiev Independent, la un post TV.

Mâine premierul României, Nicolae Ciucă, se va întâlni cu Secretarul General Nato, Jens Stoltenber, pentru a discuta despre situația din Ucraina.