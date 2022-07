Bucuresti, 19 iulie, 2022- „The End of the Road World Tour" este turneul care anunţă finalul carierei muzicale pentru celebra formaţie americană KISS. Turneul a debutat pe 31 ianuarie, 2019, la Rogers Arena din Vancouver, Canada, și pe data de 16 iulie, 2022, a poposit pentru prima oară in România.