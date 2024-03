Această inovație remarcabilă a fost concepută pentru a fi folosită în misiunile spațiale, oferind o soluție inovatoare pentru provocările întâmpinate de vehiculele care operează în mediul extraterestru. Cu rezistență la pene și capacitatea de a se adapta la diverse tipuri de teren, această anvelopă ultra-avansată promite să deschidă noi orizonturi pentru explorarea spațială, facilitând accesul la zone inaccesibile până în prezent.

Deși inițial destinată utilizării în cadrul misiunilor spațiale, perspectiva ca anvelopa fără aer dezvoltată de NASA și partenerul său să fie folosită și pe Pământ nu mai pare a fi doar un vis îndepărtat. Cu beneficiile sale de durabilitate, rezistență la pene și adaptabilitate la diverse tipuri de teren, această inovație ar putea reprezenta o soluție viabilă și eficientă pentru aplicații terestre variate, de la vehiculele off-road la mașinile cu motorizări speciale pentru teren accidentat. Astfel, posibilitatea de a vedea această anvelopă pe drumurile noastre și în aplicații cotidiene devine tot mai concretă.

Această tehnologie reprezintă cea mai recentă evoluție a anvelopei care a fost inventată de NASA și Goodyear, fiind inspirată de anvelopele lunare Apollo. Utilizarea inedită a aliajelor cu memorie de formă capabile să suporte solicitări mari are ca rezultat o anvelopă care poate rezista la deformarea excesivă fără deteriorare permanentă.

Utilizarea unui aliaj cu memorie de formă NiTi produce o anvelopă superelastică ce este practic invulnerabilă la deformarea plastică. În plus, utilizarea aliajelor cu memorie de formă oferă un control îmbunătățit asupra rigidității efective în funcție de deformare, oferind o versatilitate sporită de proiectare, scrie ProMotor. De exemplu, anvelopa Glenn Superelastic poate fi mai flexibilă, reducând cantitatea de energie transferată vehiculului în timpul evenimentelor de deformare ridicată. În plus, utilizarea aliajelor cu memorie de formă sub formă de rigidizări radiale, spre deosebire de arcuri, oferă și mai mult potențial de rezistență la sarcini și o flexibilitate îmbunătățită a designului. Acest tip de anvelopă ar permite viteze crescute de deplasare în aplicații off-road.

