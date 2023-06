Horoscop WEEKEND 1-2 iulie. Daca inceputul de saptamana a stat sub semnul comunicatorului Mercur intrat in emotionalul Rac, finalul de saptamana este marcat de intrarea lui Neptun in retrograd. In timp ce planeta misticismului si iluziei se misca inapoi prin zodiac, s-ar putea sa ti se para dificil sa deosebesti fantezia de fapte sau mai dureros sa infrunti adevaruri dure.