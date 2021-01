Muzică de top pentru Biden. Artiști și trupe legendare în playlistul ceremoniei de inaugurare

Nu lipsesc din selecție melodii ale unor trupe rock precum Led Zeppelin sau Steely Dan, soul clasic - Marvin Gaye sau Steve Wonder, hip hop - Mary J. Blidge, A Tribe Called Quest, precum și hituri actuale de la SZA, Major Lazer sau Beyoncé, potrivit News.ro.

Piesele sugerează și ele intrarea într-o eră ceva mai liniștită, în plan social, după cei patru ani haotici ai mandatului Donald Trump: "Optimistic", "You Make My Dreams (Come True)", "Find Your Way Back", "Come Together", "Good Days", "Lovely Day", "We The People", "We're The Winners", "Make it Hot", "I'll Be Good To You".

Două nume mari, Lady Gaga și Jennifer Lopez, vor cânta live imnul Statelor Unite. În seara zilei de 20 ianuarie, actoul Tom Hanks va prezenta o emisiune specială, difuzată de toate posturile mari de televiziune, cu invitaţi, între care Justin Timberlake.