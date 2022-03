Trupa britanică de rock Pink Floyd s-a alăturat condamnării invaziei Ucrainei de către Rusia și a anunțat că-și retrage toate piesele din 1987 încoace de la furnizorii de muzică din Rusia și Belarus.

Sunt retrase și piesele create și produse de David Gilmour de la toți furnizorii de muzică digitală din Rusia și Belarus.

Anunțul a fost făcut într-o declarație postată pe Twitter, cu precizarea că „suntem alături de întreaga lume în condamnarea fermă a invaziei Ucrainei de către Rusia”.

„Lucrările Pink Floyd, din 1987 încoace, şi toate înregistrările solo ale lui David Gilmour sunt eliminate de la toţi furnizorii de muzică digitală din Rusia şi Belarus de astăzi”, au transmis muzicienii de la Pink Floyd.

