Judecătorii de la Curtea de Apel mai spun că magistratul care i-a respins lui Liviu Dragnea eliberarea a mai respins un memoriu pe care acesta l-a făcut în trecut. Mutarea procesului reprezintă pentru Liviu Dragnea garanția că va avea un tribunal independent.

Cererea de strămutare depusă de Liviu Dragnea în instanță pentru procesul eliberării condiționate a fost aprobată pe 14 iunie. Fostul lider al PSD mai are, astfel, o șansă să iasă mai devreme din închisoare, după ce magistrații de la Tribunalul București, contestați de Liviu Dragnea, îi respinseseră definitiv cererea de eliberare. Astfel, cererea pleacă spre Tribunalul Giurgiu, care va judeca liberarea pe 15 iulie.

Hotărârea Tribunalului București, prin care s-a respins eliberarea condiționată, este desființată.

„Eu am înțeles pentru ce am fost adus aici, nu înțeleg de ce nu trebuie să beneficiez de dreptul de liberare condiționată. (...) Am îmbunătățit viața a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", afirma Dragnea, la un termen anterior, în sala de judecată.

Reamintim că Liviu Dragnea a fost condamnat, în mai 2019, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.

După împlinirea fracției de pedeapsa, Dragnea a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea condiționată.