Doi soți veniți din Cipru, unde muncesc, pentru a-și înmormânta socrul, au fost puși într-o situație mai puțin obișnuită. Oamenii au fost aspru mustrați de preotul din localitate, pe motiv ca mortul nu a prea dat pe la biserică în timpul vieții sale, Vremea noua.

“Cu o zi inainte de inmormantare, ne-a trimis clopotarul satului sa citeasca “stalpii”. Nu avem nimic cu alta religie, dar noi stim ca la ortodocsi, atunci cand o persoana moare, vine preotul sa spuna acele rugaciuni, nu clopotarul, ca de asta platim cotizatii anuale la biserica. Mi-am permis si l-am sunat, rugandu-l sa vina el sa citeasca “stalpii” pentru ca asa ne-am dori.

Mi-a raspuns atat de urat incat initial am crezut ca nu vorbeste cu mine, ci cu cineva de langa el. <<Cu tine vorbesc, escrocule. Cum iti permiti sa ma suni cand socru-tu dadea pe la biserica din an in Pasti, iar tu vrei acum sa vin sa-i citesc eu stalpii?>> m-a intrebat. M-a mai injurat o data, apoi mi-a inchis telefonul. (...)

I-am spus si parintelui protopop ca nu voi lasa lucrurile asa, pentru ca am inteles ca nu suntem nici primii si cu siguranta nu vom fi nici ultimii care trecem prin asa ceva. Faptul ca a trimis clopotarul sa citeasca “stalpii” nu e tocmai in regula, insa sa mai si injuri la telefon, sa jignesti niste persoane care trec printr-un moment greu, asta eu o consider de neacceptat”, a povestit ginerele decedatului.

Contactat telefonic, parintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, a recunoscut ca s-a deplasat in localitatea Secuia pentru a citi “stalpii” in locul preotului Neculai Rebegea, insa pentru ca acesta din urma ar fi fost bolnav, nu pentru ar fi refuzat sa faca acest lucru.