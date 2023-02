Vicepremierul Kelemen Hunor declară în cadrul unui interviu că din lista de 118 școli raportate în anul 2022 și înregistrate în categoria de risc seismic I au fost șterse de pe listă, astfel că în acest moment mai există doar 39 de astfel de clădiri.

Acesta susține că totul se întâmplă pentru ca școlile respective să poată să beneficieze de banii proveniți din PNRR. Kelemen Hunor afirmă, de asemenea, că în urma reevaluării școlile din categoria de risc seismic I au fost trecute în categoria de școli cu risc seismic II.

„Anul trecut a mai fost o ordonanță de urgență de la Ministerul Dezvoltării prin care au fost reglementate anumite probleme legate de riscul seismic la clădiri. Și noi am avut lista asta cu 118 clădiri. Între timp, am aflat că au mai fost niște reevaluări, fiindcă în PNRR și în celelalte fonduri nu puteai să intri cu clădiri care aveau un grad de risc seismic numărul I, nu puteai să intri în fondul local și nu putea să intri în celelalte fonduri din PNRR. Și atunci au făcut o reevaluare și au fost trecute în categoria de risc seismic II, câteva clădiri, plus au fost niște erori, care pe mine nu mă privesc, fiindcă erorile s-au întâmplat într-o altă instituție, la Ministerul Educației. Deci cam asta a fost lista”, a declarat Kelemen Hunor, la un post TV.

Pe de altă parte, zilele acestea a avut loc și prima întâlnire a Comitetului inter-ministerial, acolo unde au fost prezentate mai multe rapoarte cerute de premierul Nicolae Ciucă și s-a constatat într-adevăr că există 39 de clădiri cu risc seismic I, adică în pericol de prăbușire în cazul unui cutremur major, 21 dintre acestea fiind în uz. Autoritățile justifică această modificare prin faptul că, din cele 118, mai multe dintre acestea au fost consolidate iar altele sunt în prezent nefolosite.

În același timp, mai multe asociații de părinți spun că se tem în acest context să își mai trimită copiii la școală.