Moise Guran: „Scrisoarea lui Liviu Dragnea este grețoasă”

Jurnalistul Moise Guran a catalogat drept „grețoasă” scrisoarea lui Liviu Dragnea de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie.

„Este grețoasă, pe bune. (...) Este scrisoarea unui psihopat trimisă de ziua ei unei fete pe care a violat-o!”, a comentat Moise Guran.

De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a avut o primă postare pe pagina de Facebook. Mesajul vine la mai bine de șase luni de la încarcerarea la Rahova, pe 27 mai, la o zi după alegerile europarlamentare.

„Țara mea dragă, m-am mândrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție întreaga mea viață. De dragul tău am sacrificat tot. Am renunțat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viața copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar și renunțarea la libertate, de dragul tău! Indiferent prin câte greutăți trebuie să trec, indiferent cât mă vor chinui ca să mă dezic de tine, eu nu voi renunța niciodată să te iubesc și să cred în tine!” a scris fostul lider PSD pe Facebook.

Dragnea nu mai fusese activ pe pagina sa de Facebook de șase luni, mai exact din 23 mai, cu câteva zile înainte de alegeri și de încarcerarea sa la Rahova.