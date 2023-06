Vestea tristă a fost dată chiar de Corneliu Bichineț pe pagina sa de Facebook. Cei doi se aflau în vacanță unde veniseră pentru a pune la punct ultimele detalii pentru nunta fiului lor.

Femeia în vârstă de 57 de ani a fost găsită moartă chiar de băiatul acesteia. Anda Bichineț ar fi murit în somn.

Din spusele familiei, femeia nu ar fi avut nicio problemă de sănătate. Trupul acesteia urmează să fie repatriat și necropsia va stabili care au fost cauzele decesului. Pe pagina de Facebook a fostului deputat au curs sute de mesaje de condoleanțe.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, fostul deputat a vorbit despre împrejurările acestui eveniment nefericit:

„Eu vă mulțmesc și dumneavoastră și tuturor celor care ne-au transmis mesaje de condoleanțe. Familia noastră a fost lovită crunt de încetarea vieții soției mele Anda Bichineț, o femeie care toată viața ei a făcut numai bine. Și iată că la 56 de ani s-a stins în apartamentul fiului nostru la Bruxelles. A avut un stop cardiac. Ea avea mai multe probleme, dar nu de natura aceasta încât să prevadă cineva moartea, însă calculele noastre umane nu sunt aidoma celor ale Divintății. Dumnezeu a vrut să o aducă la el mai devreme,” a spus Corneliu Bichineț.

Decesul a luat membrii familiei prin surprindere cu atât mai mult cu cât femeia nu dădea semne majore de boală:

„Soția venise cu două zile înaintea mea în Bruxelles să ajute, ca în casă nouă, să mai aranjeze o perdea, una-alta. Ne-am întâlnit în după amiază zilei de alaltăieri, am mers împreună în oraș, ne-am simțiti foarte bine, nu dădea nici un semn că ar fi bolnavă și seara, după ce a făcut duș, s-a culcat. Dimineață băiatul a găsit-o moartă. Eu toată viața mea, cât am putut, împreună cu soția am făcut bine. Restul zilelor care vor rămâne voi face însutit bine”, a spus fostul deputat.

„Nunta băiatului era programată pe 9 septembrie. Acum noi nu ne pregătim de nuntă, din nefericire ne pregătim de înmormântare. O firmă de aici găsită de copilul nostru o va repatria pe Andra la Negrești, unde trăim noi, duminică va fi acasă, eu voi din seara asta, baiatul va veni mâine și luni va fi înmormântarea,” a mai spus Corneliu Bichineț.