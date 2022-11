„Am terminat emisiunea la poștul de televiziune B1 și mi-a spus moderatorul să nu ies prin față. Eu m-am dus să ies, nu m-au lăsat să ies și i-am întrebat dacă nu au altă ieșire, iar prin spate acolo stătea unul cu un câine. Eu mă grabeam să mă duc la mașină, pentru că șoferul stătea pe verde, în mijlocul bulevardului. A început să mă înjure, atunci a venit unul cu un câine pe care l-a pus pe mine și mi-a rupt pantalonii. Șoferul meu Cristi a venit să mă acopere și i-a dat un șut în fund și lui, Ceaușescu, iar mai apoi a venit un bodyguard. Imediat m-am urcat în mașină. Erau 3 inși care m-au așteptat.

Eu am vrut să mă duc la mașina și să plec. Dacă te oprește cineva și te injură pe stradă, nu reacționezi? Acțiunea s-a desfășurat foarte rapid, nu am putut să sun la 112. Totul s-a întâmplat în doar 10 secunde. Pune unul câinele pe tine, iar tu suni la 112? Nu am avut timp de așa ceva.

Dacă mă înjura, mă duceam la mașnă și nu făceam nimic, dar au pus câinii pe mine. O să chem avocatul să discutăm. A venit și la tribunal după mine, Ceaușescu ăsta, mi-a cerut bani și nu i-am dat. A doua oară, îmi spune că sunt comunist și mă întreabă ce am furat. Să-mi spună el. Îl dau în judecată pentru ce mi-a spus și pentru că m-a mușcat câinele, pentur că acasă am văzut că și zgârieturi pe picioare. Unul dintre ei mi-a dat cu o șurubelniță în spate. Au venit în grup și m-au atacat”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea „100%” cu Laurențiu Botin.

Ce spune protestatarul „Ceaușescu”

„Cred că victima sunt eu. Eu l-am criticat pe acest Mitică Dragomir pentru cât a furat. El și-a adus șoferul să mă bată. Eu doar l-am criticat, el a sărit mereu la bătaie. Diferența între Dumitru Corană și Mitică Dragomir este mare. El nu avea comportamentul acestui personaj sinistru din politică. Când a ieșit el de la postul TV B1 i-am adus doar critici, iar el și șoferul au sărit să mă lovească. Ăsta cred că a fost ordinul lui Mitică Dragomir”, a declarat Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”, în exclusivitate, marți seară, la Realitatea PLUS, la emisiunea 100%, cu Laurențiu Botin.