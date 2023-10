În urma tranzitului soarelui prin Balanță, care subliniază legăturile noastre personale și dorința de a aduce mai mult echilibru și frumusețe în lume, sezonul Scorpion semnalează că toamna este în plină desfășurare. Este un sezon rece, întunecat și din ce în ce mai somnoros. Dar tranzitul soarelui prin Scorpion nu înseamnă doar să te uiți la filme înfiorătoare preferate și să bei băuturi de toamnă.

Este, de asemenea, un moment pentru a-ți evalua cele mai intime legături, a îmbrățișa transformarea (chiar dacă te sperie) și a pluti în profunzimile celor mai complexe și intense emoții ale tale. La urma urmei, va include eclipsa finală a anului, care poate provoca schimbări incitante, încărcate emoțional în relațiile tale, inclusiv relația cu tine însuți și cu valorile tale.

Iată tot ce trebuie să știi despre sezonul Scorpion în general, și mai ales pentru 2023.

Când începe sezonul Scorpion?

Soarele este în zodia Scorpion în perioada aproximativă 22-23 octombrie până la 21-22 noiembrie în fiecare an. Sezonul Scorpion se desfășoară între 23 octombrie și 22 noiembrie anul acesta.

Sezonul Scorpion: la ce să te aștepti în 2023

Deși soarele se mișcă prin Scorpion în fiecare an, luna și alte planete au fiecare propriile modele unice pe cer, creând o imagine astrologică unică, care se schimbă de la an la an. Iată ce se întâmplă din punct de vedere astrologic în Scorpion în 2023.

Pe 28 octombrie, la doar câteva zile după începerea sezonului Scorpion, vom asista la ultima eclipsă a anului – o eclipsă de lună și lună plină în Taur. Acest moment dramatic și emoționant va marca cel mai probabil concluzia unei povești aflate în desfășurare care a început pentru tine în 2021.

Luna nouă în semnul de apă fix cade pe 13 noiembrie, oferind o oportunitate de a începe noi capitole în relațiile tale cele mai intime, viața sexuală, eforturile financiare comune și transformarea interioară.

Berbec

Sezonul Balanței a fost totul despre concentrarea pe cele mai apropiate prietenii, relații și, eventual, parteneriate profesionale. Observa cum te prezenti celor dragi – și cum ti se prezentau ei. Dar, pe măsură ce soarele trece prin Scorpion și a opta casă a legăturilor emoționale, te vei gândi la ceea ce ai nevoie pentru a te simți mai în largul tău și pentru a cultiva intimitatea în relațiile tale cele mai apropiate. Acesta este, de asemenea, un moment important pentru a lucra asupra resurselor comune, cum ar fi investiții sau propuneri de afaceri.

Taur

În timp ce soarele tranzitează Scorpionul, soarele încrezător trece prin a șaptea casă a parteneriatului, punând accent pe relațiile individuale – fie că sunt romantice, platonice sau chiar profesionale. S-ar putea ca tu și partenerul tau să fiti pe cale să inițiati un nou capitol în relația ta sau că lucrezi la o propunere de afaceri cu un prieten sau un coleg. În ambele cazuri, lucrul împreună vă va face să vă simțiți mai pregătiți și mai încrezători în atingerea obiectivelor.

Gemeni

Datorită tranzitului soarelui prin a șasea casă, sezonul Scorpion iti concentrează de obicei atenția asupra sarcinilor zilnice și asupra rutinei tale de sănătate. Deși poate părea banal la început, ți se va da undă verde pentru a fi deosebit de productiv în agitația ta de zi cu zi. Ia în considerare să bifezi examenele anuale de sănătate sau să te înscrii pentru un nou abonament la studioul de yoga. A avea grijă de tine în acest mod poate fi atât productiv, cât și calmant.

Rac

Sezonul Scorpion este totul despre îmbrățișarea spontaneității, conectarea cu copilul tău interior și acordarea atenției impulsurilor tale artistice pentru tine, Rac. Datorită tranzitului încrezător al soarelui prin cea de-a cincea casă de romantism și autoexprimare, este posibil să fii deosebit de creativ și atras de distracții jucăușe. Indiferent de ceea ce ai în minte acum, vei fi inspirat să împărtășești într-o manieră nepăsătoare și uşoară. Da, acum este momentul să-ți intensifici jocul de flirt.

Leu

Odată cu soarele încrezător, conducătorul tău, trecând prin a patra casă a vieții de acasă, sezonul Scorpion îți concentrează atenția asupra vieții tale interioare și a relațiilor cele mai apropiate. Acorda mai mult timp pentru a te conecta cu cei dragi prin activitățile sezoniere preferate. Indiferent ce ai alege, încetinirea cu oamenii la care ții cel mai mult va face minuni pentru inima și mintea ta.

Fecioară

Așteaptă-te ca viața ta socială să fie mai aglomerată decât de obicei, Fecioară. În timp ce soarele încrezător tranzitează Scorpionul, el luminează a treia casă a comunicării, determinându-te să spui „da” tuturor invitațiilor. Vei dori să faci mai multe planuri cu prietenii, colegii și familia, deoarece există atât de multe invitații la orice. De asemenea, s-ar putea să-ți dorești mai multă stimulare mentală decât de obicei, așa că fă un punct să citești și să urmărești cărți și filme pe care ai vrut să le vezi, apoi compară notele cu cercul tău interior.

Balanță

Sezonul Scorpion iti concentrează atenția pe bani și valori, cu domnitorul tau, soarele încrezător, tranzitând a doua casă a veniturilor. Ai fost în centrul atenției recent, ca urmare a tranziției soarelui în zodia ta în timpul sezonului Balanță, iar acum poti aplica ceea ce ai învățat în ultimele patru săptămâni pentru a-ti crește fluxul de numerar. Solicita o cotă mai bună pentru un proiect de care esti încântat sau programeaza o întâlnire cu un superior pentru a discuta o potențială majorare. Recunoașterea valorii tale acum te poate ajuta să obții răsplata la care ai sperat.

Scorpion

Scorpion, bun venit în sezonul tău! Cu soarele în prima ta casă a sinelui, îți reimaginezi și îți întăriști brandul personal – cum te prezinți și urmărești proiectele pasiunii care te țin treaz noaptea, pentru că ești atât de dornic să le duci la bun sfârșit. Această perioadă a anului este deosebit de propice pentru a face mișcări care iti vor permite să faci o impresie. Încrederea ta este, de asemenea, mare, așa că acesta ar putea fi un moment excelent pentru a spune exact ceea ce vrei – și apoi a-l manifesta în noua ta realitate.

Săgetător

Deoarece soarele încrezător trece prin a 12-a ta casă a spiritualității și a viselor, sezonul Scorpion poate fi puțin amețitor pentru tine. Esti mai puțin interesat de lumea exterioară și de aventurile tipice și mai atras de activități spirituale, cum ar fi meditația și atenția. Odihna și restaurarea sunt critice în acest moment, așa că programeaza mai mult timp singur decât de obicei. Făcând timp pentru mai multe perioade de nefuncționare, te pregătește pentru câștiguri mai mari odată ce sezonul tău începe.

Capricorn

În timp ce s-ar putea să fi fost chiar mai concentrat decât de obicei în timpul sezonului Balanță asupra tuturor sarcinilor care ar putea duce la recunoașterea profesională, sezonul Scorpion iti concentrează atenția asupra proiectelor de echipă, deoarece soarele încrezător trece prin a 11-a casă a relațiilor și a prieteniei. Iti poti uni mai ușor forțele cu ceilalți în acest timp pentru a transforma o viziune comună în realitate, scrie Sfatul Parintilor. De asemenea, colaborarea te face să te simți mai susținut, conectat și mai văzut de prietenii și colegii tăi.

Vărsător

Sigur, Vărsător, îți place să schimbi lucrurile, dar, ca semn fix, ești și o creatură a obiceiului. Și, în timp ce sezonul Balanță te poate inspira să ieși din zona ta de confort mai mult decât de obicei, sezonul Scorpion te poate vedea potrivit pentru a face o impresie profesională. Acest lucru se datorează faptului că soarele încrezător va trece pe cea de-a 10-a casă a carierei și a imaginii publice, sporindu-ti încrederea în a intra în lumina reflectoarelor și a conduce sarcina pentru a câștiga recunoașterea binemeritată de la cei mai înalți. Nimic nu îți va sta în cale dacă ești clar ce vrei să obții.

Pești

Sezonul Scorpion evidențiază dorința ta de a te elibera de lumesc, Pești. Deoarece soarele încrezător va trece prin a noua casă a aventurii și a învățământului superior, orice oportunitate de a-ti lărgi orizonturile va fi extrem de plină de satisfacții. Acum este șansa ta de a face o călătorie pe distanțe lungi, de a te înscrie la un curs de gătit care iti va prezenta arome pe care nu le-ai încercat niciodată până acum sau de a-ți perfecționa setul de abilități pentru a-ți avansa în carieră. Permite-ți minții creative să se dezlănțuie și vei fi pe cale de a profita la maximum de sezon.

