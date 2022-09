„Este mai puțin aspră bătălia in Italia. Și Bruxelles, in loc sa-si vada de treaba lui, incearca sa influenteze in favoarea altui partid, decat al lui Meloni, probabil că a fost fascista. Nu am urmărit... Mi se pare cel mai grav ca sefa Comisiei Europene își permite să le spună (celor din Italia - n.red.) ca, daca nu votati cum vrem noi, va bat la fund cu linia. Asta e nebunia in care s-a ajuns, ca Italia sa aiba pozitii diferite.

Bruxelles nu-si prea mai cunoaste rolul, incearca sa pedepseaca țările care nu vor sa faca politica lor. Ceea ce nu e in regula. (...)

Exista aceste miscari suvernaniste, in Ungaria si Polonia, iata ca va fi și în Italia.

Greșeala Bruxelles... Îi acuză de fascism, fara sa inteleaga un simplu lucru.

Am vorbit cu niște prieteni. Oameni care au votat cu alte partide o viata voteaza acum cu Meloni si spun: Ne-am saturat sa nu stim ce se intampla. Un program privind imigratia, condus de Salvini, programul in ansamblu prezentat de Meloni, care da raspunsuri la probleme. Nu stiu daca sunt cele mai bune răspunsuri, dar sunt raspunsuri.

Un exemplu: creșterea costului la energie. Partidul la putere, ca si majoritatea partidelor din Europea, o bâlbâoe.

Sigur ca votantii italieni sunt fericiti. Si vor avea un prim-ministru ales. Că Draghi a fost acuzat ca e al Bruxelles-ului. Nu as fi deloc isterizat daca poporul italian, italienii ar alege asa.

Sigur că aceste partide sunt suveraniste, sigur ca va creste proporția suveranistă în Europa. Nu poate să-l pedepsească Ursula von der Leyen.

Toti cei care sunt neferciti sunt reprezentanții progresistilor.

Au dreptul sa fie suparati pe conducerea UE, ca vor sa impuna conducerea progresista.

Nu e USR ultimul partid dintr-o tara europana care da cu oiștea în gard.

Comsia Europeana controleaza multe miliarde, ideea e gresita cu avertizarea. Cum va pedepsi daca va castiga gruparea celor trei? Le-a mai dat 5-6 puncte.

Nu am deloc ingrijorare daca va castiga, sincer imi doresc asta”, a comentat Miron Mitrea, duminică seara, la Culisele puterii.

„Mie mi s-a parut ca Ursula von der Leyen a vrut sa castige aceasta coalitie de extrema drepta. A fost atat de neindemnantica. Ori a fost foarte, foarte prost sfatuita, ori pur si simplu e un foarte bun politician si a vrut ca dna Meloni sa castige. E posibil ca Ursula von der Leyen sa nu aiba calitati bune de poliitician.

Cert e ca probabilitatea ca troica de centru dreapta sa castige - dreapta extrema. Și atunci o vom vedea pe Meloni premier, guvern suveranist in Italia. Sunt convins ca si alte grupuri politice de la Bruxelles, cum e și a lui Macron , vor fi disponibile pentru negocieri. Cred ca cea mai atacata va fi hegemonia Germaniei. Depinde de Macron cum va juca. El a semnat cu Draghi. (...)

Există un control al Comisiei Europene nelegitim si nemotivat de structura europeana. A plecat de la o piata unica si se duce catre un stat federativ, dar nu ca acum, de unde sa se spuna ce sa se faca.

Nu putem porni de la ideea ca „valorile noastre” sunt superioare celorlalti. Trebuie sa fie un cumul.

Noi nu suntem de acord, asta spun ungurii, polonezii, si eu, si partidele care vor castiga in Italia. Probelma lui Orban e deviatia lui catre Rusia. Orban are dreptate in relatia cu UE, nu are in relatia cu Rusia, iesirea lui e o tradare. Asta nu inseamna ca nu are dreptate cand spune ca la Bruxelles e birocratie, când e vorba de o tara se decide intr un fel, cand e vorba de alta in alt fel. Ceea ce este adevarat. (...)

Euroscepticii în Italia erau cu 10% mai multi inainte de razboi. Numărul euroscepticilor a scazut cu 9 procente. Euroscepticii au fost mereu in UE, România era lider cu 65%. Asta e jocul democratic.

Aceste balbe, jocuri de putere, vizibile, usor de interpretat, observat, creeaza valuri in societate. Unii folosesc aceste bâlbe. Incredibil ce a zis această doamnă Ursula. Daca as fi in locul lui Meloni, i-as cere demisia”, a concluzionat Miron Mitrea, duminică seară, la Culisele puterii.