Miron Mitrea, sfat pentru Traian Băsescu: "Aș vrea să-l rog să renunțe la aerul de superioritate. Nu o să-l asculte Guvernul"

Miron Mitrea a comentat la Realitatea PLUS activitatea Opozitiei din aceasta perioada:

"Opozitia a facut destul de prost. Opozitia mica a incercat sa castige puncte. Traian Basescu ne da lectii ce trebuie sa facem in criza pentru ca el a fost presedinte si a luat masuri. E adevarat ca a luat masuri. E bine ca le da lectii, are experienta, a trecut printr-o criza. As vrea sa-l rog sa renunte la aerul de superioritate. Nu o sa-l asculte Guvernul.

Pro Romania. Victor nu stiu ce crede el ca o sa castige. E pe toate posturile si critica tot, ca sa nu spun ca minte cu nerusinare.

As saluta cativa tineri politicieni care au inteles ca decat sa stai la televizor mai bine te apuci sa faci ceva. Cornel Stefan, seful PSD Dambovita care a facut o platforma, un call center, incearca sa puna la punct anumite sisteme de ajutor pentru batranii care stau acasa. Daca tot nu aveti treaba si criticati oamenii aia, trebuie criticati, dar macar stati in teritoriu, au nevoie de oameni, mergeti la populatie. Spunem populatiei sa stea in casa, e in regula, dar sa mergem in intampinarea nevoilor lor. Faceti echipe, cu manusi, cu masti, cu dezinfectant, dar ajutati. Daca nu stiu, sa ia exemplu de la Dambovita, de la sectorul 5, sectorul 4. As vrea sa vad organizatiile politice din tara, ale tuturor, ca ies in strada si ca fac ceva, ca gasesc metode. Vreau sa-i vad in sfarsit ca inteleg ca intr-un moment de criza trebuie sa puna osul la treaba. Vreau sa-l vad pe premier ca nu iese din izolare ca sa-si atace adversarii politici. Trebuie sa ajutam Guvernul sa fie puternic.

Eu cred ca se pot schimba si cred ca putem sa-i schimbam noi. Vremurile de bunastare dau politicieni mediocri, vremurile de criza dau politicieni puternici. ", a comentat Miron Mitrea.