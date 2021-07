"Oamenii care nu sunt mulțumiți de viața lor găsesc motive să protesteze. Este natural. Franța este în această situație. Nu înseamnă că nu este o problemă la nivel european privind pandemia. Nu mai spune nimeni că Dumnezeu a dat această pandemie pentru că suntem răi. Lumea spune - Nu ați găsi soluții să stăpâniți pandemia, soluții acre sunt la îndemâna voastră. Nu exista deocamdată altă metodă decât vaccinarea pentru oprirea pandemiei sau restricții.

Ceea ce vă în toate cifrele în care e prezentă tulpina Delta este că ea reușește să intre în populația vaccinată, dar nu face o boală gravă. Nimeni nu a spus că vaccinul ne protejează de boală.

Politicienii trebuie să găsească o soluție să convingă populația să se vaccineze ca să nu mai avem restricții. Nu cred că va fi ușor.

E corectă într-o oarecare măsura (obligativitatea vaccinării în Sănătate - n.r.). Mi se pare excesiv că trebuie vaccinați toți. Există și alte metode. Eu sunt provaccinare, dar sigur că există și oameni care, din diferite motive, nu vor să se vaccineze. Nu suntem într-un moment în care să luăm o asemenea măsură. Sperăm să nici nu fim.

Nu se înghesuie nimeni pentru că oamenii nu sunt convinși, nu există o politică coerentă. Sigur, dacă vom intra în valul 4 acest lucru se va întâmpla", a declarat Mitrea, duminică seara, în emisiunea Culisele puterii de la Realitatea PLUS.

Potrivit analistului politic, la noi există 2 curente: USRPLUS - care ste pro vaccinare și PNL care este ceva mai populist.

"Eu, personal, nu vreau să mă îmbolnăvesc. E dreptul meu ca în vecinătatea mea să accept oameni vaccinați sau nu. Și nu vreau să accept. Pentru că am făcut boala, pentru că am apropiați care au făcut boala, care au pierdut oameni dragi. Guvernul trebuie să găsească soluții. Tu ai dreptul să nu te vaccinezi, dar și eu am dreptul să nu fiu infectat, și atunci hai să găsim soluții. Dacă Guvernul ar explica- nu te vacinezi, dar intri în carantină când vii în țară. Cei care nu se vaccinează, e dreptul lor, dar să știe că își asumă anumite riscuri. În această vară, dacă politicienii în loc să se ocupe de această problemă, discută despre alte probleme, cum este cu SIIJ, scandalul din PNL - politicieni au o agendă care nu e aceeași cu a cetățeanului de rând... Politicienii noștri sunt în altă parte, așa cum UE e în altă parte. În UE este problema identității de gen, dar încercarea de a băga pe gât populației o temă care nu are legătură cu ea, va pierde", a mai spus Mitrea.