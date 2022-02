"Un razboi cald nu implica neaparat interventia militara a Romaniei sau a NATO. NATO a spus clar ca nu intra in Ucraina pentru ca Ucraina nu e membra NATO.

Orice război, că e economic sau cald, crează dificultăți populației (...).

Sunt doi mari producători de enrgie - Iran și Rusia - care țin prețurile foarte sus. Există țări care au de câștigat (...). Nu e o singură țară, sunt mai multe în situația asta. Dacă Rusia intră în Ucraina, ceea ce nu e imposibil - se poate intampla oricand sa se aprinda un chibirt, undeva, daca armata ucraineana intra intr-una din cele doua regiuni", a punctat comentatorul politic.

Miron Mitrea a atras insa atentia asupra faptului ca, in ultimii 10 ani, in Romania au fost inchise facilitati energetice importante.

"De ce Oltenia nu produce energie electrica cand ea poate fi pornita? Nu vorbim de Hunedoara", a spus acesta.

Intrebat de ce intarzie atat de mult pachetul mult-promis de Guvern cu masuri pentru populatie, acesta a raspuns: "Nu stiu sa iti raspuns. Inteleg ca premierul i-a dat ordin lui Virgil Popescu sa vina cu acest pachet, nu a venit. (...) Daca nu se va lua nicio masura, in partea a doua a anului vor fi probleme economice majore (...) lucrurile nu stau foarte bine in economia romaneasca. Destinul colectiv este unul individual. Noi putem trai intr-o criza economica mondiala mai bine sau mai prost".

Intrebat daca riscam sa repetam momentul 2010, cand Guvernul Boc a anuntat taieri de pensii si salarii, Miron Mitrea a reiterat ca nu crede in probabilitatea unui razboi in care Romania sa fie prinsa, dar crede "ca e posibil ca tara noastra sa fie prinsa intr-o nesiguranta economica majora, pornind de la imprumutul extern, deficitul de cont curent. Romania nu sta bine, economia mondiala nu sta bine".

"Eu as fi mai putin interesat de ce se intampla in Ucraina, decat de ce se intampla la mine in tara cu aceste cresteri ale energiei. As grabi sa vad ce nevoi au cei din Marea Neagra care spun ca sunt aproape sa dea drumul la gaz si s-ar lua pachetul acela de protectie (...). Au fost zile in care Hidrolectrica a intrat in licitatie cu 500 mw si a iesit cu 1000 mw. (...) Exista foarte multi bani acum la dispozitia Romaniei pentru dezvoltarea acestor facilitati. Exista industrii extrem de rentabile si necesare care se pot dezvolta. Exista, prin PNRR - si de aici vin doar o parte din bani - care se pot folosi", a aratat acesta.

In context, consultantul politic a facut un apel la PNL si PSD sa faca aceste reglemntari, "astfel incat sa putem cheltui banii cat mai repede".

"Regula ca sa functioneze absorbtia de fonduri e ca agentiile de implementare sa se afle cat mai aproape de lcoul unde se fac investitiile. Acestea trebuie date pe mana celor care se pricep. Agentiile de implementare, indiferent ce spun Valceanu, Ghinea, Mitrea, trebuie sa fie cat mai aproape de cei acre implementeaza", a aratat el.

Cine si cum trage fonduri europene

"In 2024-2025 vom vedea ce a facut guvernul asta. Nu putem sa il judecam pe Valceanu ca in 2 luni nu a atras fonduri europene. ADI-uri trebuie sa fie la ADR-uri, cel putin ca nivel de descentralizare. Ce nu afcem acum vom vedea peste 12 luni de zile ca nu se trag banii. Noi nu avem acum foarte multe proiecte in derulare. (...) El nu e un ministru prost. Cred ca face jocul lui Citu. In discutiile cand s-a format coalitia au fost ADI-urile si Valceanu stie ca s-a batut palma ac ADI-urile sa fie la AR-uri. Nu s-a scris pe hartie, dar el stie asta (...) Valceanu arata ca PNL e viu. Nu e. PNL nu e vin. Cand o sa vin un noul lider, altul decat dl Iohannis, atunci o sa ii vedem miscarile, exact asa cand s-a intamplat cu Traian Basesuc. La un moment dat, o echipa de acolo va alege ca nu mai vrea sa mearga dupa cum spune presedintele (Iohannis - n.r.)", a declarat Mitrea, spunad ca liberalii au fost "lasi" la Congresul din 25 septembrie 2022.

Referitor la ultimele declaratii facute de Dan Valceanu, acesta a vorbit despre problema de imagine pe acre o are PNL in ultima perioada: "Partidul a disparut in ultima perioada. Acolo jocul este inchis. Din acte am vazut cums e msica dl Boc, dl Bolojan eu cred ca e inchis jocul si e o chestie de timp pana cand PNL isi va schimba imaginea".