"Alianța USRPLUS-PNL e o alianța contra naturii. USR e un partid neocomunist. Au avut un singur catalizator, în afară de dorința de a guverna - PSD-ul. În momentul în care s-a constituit alianța, ea a avut de la început sâmburele unei neînțelegeri datorită modului de a vedea lucrurile. Amandouă partidele au uitat să se clarifice ideologic. Azi, când PNL a devenit penibil, există un interes care nu îi lasă să fie maleabili nici pe Cîțu, nici pe Orban. USR a ajuns după 10 luni de guvernare să constate că nu și-a atins țintele. Este un partid interesat de justiție. Asta a fost sarcina să principală când au venit la putere.

Stelian Ion a încercat să își impună preferații la cele 2 secții DNA și DIICOT. Am informații că nu a discutat cu nimeni, nici cu președintele ... A discutat la Bruxelles cu două doamne românce. Nu am aflat cine sunt candidații. Am aflat că a fost mare nervozitate pe chestiunea asta. Singura soluție a fost aruncarea în aer a coaliției.

PNDL3 este o poveste. Chiar dacă mâine se votează, mai durează luni de zile până când banii vor fi disponibili autorităților locale. PNDL a fost folosit de Cîțu ca un levier să îl schimbe pe Stelian Ion. (...) SIIJ am văzut clar care e poziția USR. Vor că acesta să fie desființat.

Cred că Iohannis nu a făcut un lucru rău văzând apetența USR pentru a controla justiția. Sunt convins că el a fost foarte deranjat, că și-a călcat pe inimă, înseamnă că a văzut intenția USRPLUS și a luat măsuri. Au vrut să-l oprească pe Stelian Ion în procedura de numire, ceea ce mi se pare corect", a afirmat Mitrea.

PSD nu are nicun interes să îl schimbe pe Cîțu cu un alt liberal

Cât despre poziția PSD în tot acest scandal politic, Miron Mitrea a spus că o moțiune depusă în acel moment ar fi putut să încline balanța ori în favoarea lui Orban, ori în favoarea lui Cîțu: "PSD nu are niciun intres să îl schimbe pe Cîțu cu un alt liberal. Un nou prim-ministru ar da coaliției un alt moment de respiro. PSD nu vrea să fie levierul care rezolvă această problemă. Azi avem doar 2 soluții politice: Cîțu să își dea demisia și să fie nominalizat al premier, ceea ce nu se va întâmpla. Cei de la USR plus să recunoască că au greșit și să pună pe X la Justiție. În momentul respectiv dispar ei".

Moțiunea AUR nu va ajunge în plen

În opina să, PSD știe că moțiunea AUR nu va ajunge în plen. "Ciolacu a spus foarte clar unde vrea să ajungă - la alegeri anticipate. Dacă PNL și USR nu va ceda în acest război, avem 2 soluții - guvern minoritar al PNL care are șanse să treacă sau alegeri anticipate - chestiune pe care atât Orban, cât și Cîțu și-o doreau în 2019".

Potrivit analistului politic, majoritate pro-aticipate ar fi formată din PSD, USR și AUR. În context, el a arătat care ar fi cele două posibilități:

"1) Să se găsească soluții în continuare pentru un guvern PNL-USRPLUS, ccea ce înseamnă că Florin Cîțu nu pleacă.

USR să numească un alt ministru la Justișie, ceea ce nu o va face. Soluția cu Cîțu să conducă în

continuare actuală coaliție eu nu o văd. Există însă șanse să se întâmple.

2.) Un guvern minoritar, Iohannis va numi pe cineva să facă guvernul. Singurul partid cu oarecare șanse și experiență este PNL. PSD nu va vota un guvern minoritar. Nu are niciun interes. Un astfel de guvern poate trece cu voturile PNL, USRPLUS din opoziție (mă indioesc profund având în vedre orgoliile și lipsa de inteligență politică) și AUR", a arătat analistul politic.