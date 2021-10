Cum se va impune noua platformă liberală ce va fi lansată de Ludovic Orban

„Ludovic scoate capul, strânge toate oștile zdrobite în congres si vrea sa creeze o noua forta pllitica. Nu cred ca va ramane in PNL, va iesi. As paria pe această solușie. Daca se intampla o sa ii cer scuze ca l-am acuzat de lipsa de barbatie. Acum PNL e un partid progresist. Il simpatizez mai mult pe Orban. (...) Isi va da demisia saptamana viitoare, nu se va alege prea repede un altul (la conducerrea Camerei Deputaților - n.red.) iar peste cateva saptamani, luni, Ludovic Orban va face acest partid care deja va crea probleme. Vrei un guvern, nu poti fara Ludovic Orban. Va cere functii foarte importante”, a declarat Miron Mitrea.

Șansa noului partid al lui Liviu Dragnea - Alianța pentru Patrie

„Liviu e revanșard. Situația lui, liderul maxim in PSD, ingropandu-si unii dintre parteneri, acum spune Coldea e dusmanul lui. Hai, Liviule. Porci prajiti, Coldea, Codruta,George... Sigur ca v-ati certat la un mometn dat. Tu te-ai oferit, Liviu. Imi pare rau pentru situatia lui. Pe mine nu mă bucura. Aceasta dorinta a lui de revansa e folosita de cei care ua reusit sa faca zob partea dreaptă in patru partide si sa faca acelasi lucru si cu PSD. Una din metodele care se folosesc cand un partid ajunge la guvernare e sa incerci sa-i configurezi echipa de conducere.

Azi, Ciolacu si Stanescu sunt sub o imensa presiune in PSD. E datoria lor sa reziste, asta e politica. In mod evident, Liviu vrea sa se vada din nou in viata politica si sunt grupuri interesate sa sparga PSD. (...) Cum a fost cu UNPR, PMP, Pro România. Mai multe partide mici, cu lideri parlametnari, si incepi sa-i combini si devin vectori, sageti se numesc in lumea interlopa, 30 intr-o parte, 30 intr-o parte, nu poti guverna cu niciunul. Si asta se intamplă acum cu PSD”, a concuzionat consultantul politic Miron Mitrea, la Culisele puteerii.