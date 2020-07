Miron Mitrea, despre politicieni: Pe oamenii cu IQ foarte mare îi găsești foarte greu în funcții importante. Numai viclenii conduc!

„Cel mai important om dintr-un stat, Donald Trump e de fapt un om anti-sistem, critica statul. Si la americani prinde. (...) E un mare politician și un mare actor. E mult mai responsabil in ce face decat in ce spune. (...) Faptul ca un om e presedintele unei tari nu inseamna ca el are toate calitatile pe plus si nu are niciun minus. Sunt mai smecheri, mai abili, mai bogati”, a declarat Miron Mitrea referindu-se și la președintele american Donald Trump, dar și la președintele Iohannis.

„Oamenii isi doresc in general sa auda ca toate lucrurile sunt bune, au nevoie de siguranta si daca te apuci si le spui ca lucrurile sunt proaste si iti pierzi increderea, credibilitatea, poti sa spui orice ca nu te mai asculta nimeni - cazul Guvernului român, și nu numai. (...)

„Guvernul român, desi exista o dorinta de a ne intoarce la starea de urgenta din partea presedintelui si cred ca asta n-ar fi o solutie foarte proasta. (...) Măsura nu o sa o mai ia nimeni. Guvernul nu mai e credibil si atunci orice spui e indreptat impotriva ta”, a declarat Miron Mitrea la „Culisele puterii”.

„Este o regula. Oamenii cu IQ foarte mare ii gasesti foarte greu in functii politice importante, pentru ca nu au viclenie. Viclenia este un instrument al celui nu foarte destept, de a se descurca. Orice animal trebuie sa vada lumea la nivelul lui de perceptie. (...)

Cu cat esti mai simplu, cu cat au minte mai putină sau mai multă, au senzori si isi adapteaza lumea din jur la capacitatea lor de intelegere. Cei care simt ca vad ca altii parca sunt mai asezati au dezvoltat acest instrument care se numeste viclenie. Nu exista niciun instrument mai important pentru un politician decat viclenia. Asta din Epoca de piatră. Numai viclenii conduc!”, a spus, duminică seară, Miron Mitrea, în emisiunea „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.