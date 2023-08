"Acest moment nu trebuie analizat separat. Nu s-a intors doar Victor Ponta. A iesit si Crin Antonescu public. Fiecare partid incearca sa isi pregateasca candidatii pentru alegerile 2024. Nu trebuie sa privim doar aspectul asta, trebiuie sa privim intreaga scena politica.

Sunt 2 candidati ai doua partide mari. Ma refer la Marcel Ciolacu - ar fi o mare surpriza pentru mine sa nu candideze la alegerile prezidentiale din partea PSD - si Eduard Hellvig, fost sef al SRI, din partea PNL si se pregatesc si cativa candidati independenti. Putem vorbi astfel despre doua grupari serioase care pregatesc una pe Mircea Geoana si alta pe Codruta Kovesi.

De partea cealalta, fiecare partid incearca sa isi maximizeze sansele.

Hellvig ma astept sa candideze din partea PNL si in spatele lui sa fie C. Antonescu, un politician deloc de neglijat pe scena politica romaneasca.

Victor Ponta are calitati, dar are si defecte. Cum spunea cineva: \"Daca il lasi singur in casa iti schimba butucul la yala\". E o decizie buna ca l-a adus langa el (Ciolacu - n.r.). Sa vedem daca il va sprijini si nu va face jocurile.

Aducerea lui Ponta in Guvern este din punct de vedere teoretic o miscare buna. Trebuie avut grija ca decizia sa nu se dovedeasca a fi una toxica.

Victor e un foarte bun comunicator, unul neobosit. Are relatii si va incerca sa le foloseasca (...).

Acesti oameni au relatii cu anumite grupuri de informatii, cu anumite grupuri de afaceri. Aducerea lui Ponta ii usureaza cumva activitatea lui Ciolacu cu un anumit grup. Nu spun cu care. Asta nu inseamna ca daca trage in Ponta nu trage si in Ciolacu.

Aducerea lui Ponta in Guvern cantareste candidatura lui Ciolacu la prezidentiale. Aducerea lui Antonescu - cantareste candidatura lui Hellvig din partea PNL", a aratat Miron Mitrea, la Realitatea PLUS.