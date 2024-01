„George Simion începe să își construiască organizații locale. Fără acestea îi va fi greu, iar dacă ne uităm, el merge pe zonele unde este PNL lider. S-a dus peste unul dintre liderii importanți ai liberalilor. Lui Gheorghe Flutur îi va fi greu să se apere în stradă. Oamenii sunt nemulțumiți, deci acesta este un sistem politic eficient. Nu va candida împotriva lui Flutur, dar George Simion va lua voturi de la PNL. George Simion nu de gândește nicio secundă că-l debarce de la Suceava, iar el știe treaba asta”, a spus Miron Mitrea.

Gheorghe Flutur a declarat, în direct la Realitatea Plus că este momentul ca gâlceava dintre PNL și PSD să ia sfârșit, altfel, singurii care vor avea de câștigat vor fi cei de la AUR.

„Sunt un om cu picioarele pe pământ, am luat 52% voturi acum doi ani, cu tot atacul pandemiei. Dar, atacurile AUR continuă, iar asta e o problemă. Totuși, vizita lui are și o parte bună. Ne-a trezit electoralul liberal. Am văzut că a ajuns la Suceava cu 100 de oameni. Umblă cu aceeași galerie peste tot în țară. La noi în județ, 64 de primari din 114 sunt ai PNL, dar avem de explicat oamenilor care sunt problemele și că am avut și realizări. Dar vine Simion și spune că vrea Bucovina înapoi. Nu înapoi, ci înainte, că nu ne întoarcem la URSS. Suntem vinovați pentru că ne-am ascuns de live-urile lui George Simion prin birouri. Trebuie să fim atenți la nuanțele extremiste. Gâlceava dintre PSD și PNL duce la creșterea AUR. E momentul să fim atenți și să mergem și să spunem oamenilor și ce am făcut”, a declarat Gheorghe Flutur.