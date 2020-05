Miron Mitrea analizează sondajul momentului: "PSD-ul stă pe loc și nu este normal" - Care sunt procentele

Miron Mitrea a comentat pe marginea celor mai recente cifre apărute în presă. Este vorba de sondajul de opinie publicat săptămâna trecută. Mitrea susține că procentele în sine nu sunt atât de importante pe cât sunt tendințele care se pot observa de la sondajele mai vechi de opinie.

"Sondajele facute cu mult timp inainte de alegeri nu spun mare lucru. Constatam urmatorul lucru: PNL cade in continuare si cade destul de viguros, PSD ramane pe loc. Ciudatenia nu este ca PNL cade, partid aflat la guvernare, depinde populatia cum il vede. Ciudat e ca sta PSD-ul pe loc, inseamna ca nu face ce trebuie. PNL-ul cade, PSD-ul sta pe loc si nu e normal sa stea pe loc", a declarat Miron Mitrea în cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.

El a analizat și ieșirea publică din ultima perioadă a lui Viorel Cataramă: "Nu am niciun fel de dubiu ca Viorel Catarama a facut toata aceasta actiune in scop electoral".

"Societatea e foarte diversa, exista oameni care sunt de acord cu Viorel Catarama, altii care nu sunt. Cand incepi sa inveti despre campanii electorale, cel mai important lucru e sa gasestsi o poveste. E greu sa convingi oamenii cat de bun esti. Eu ca si consultant politic caut o poveste care trebuie vanduta, cu cat e mai spectaculoasa se vinde ca orice publicitate la televizor. Nu am niciun fel de dubiu ca Viorel Catarama a facut toata aceasta actiune in scop electoral. Creezi audienta, notorietate. Il astept sa plece intr-o directie politic, mai ales ca si sotia lui este foarte activa. Orice om are voie sa foloseasca toate metodele legimite.

Daca sunt de acord ca asemenea povesti se folosesc in politica, acest mod de a intra intr-o multime de oameni si sa demonstrezi ca nu te imbolnavesti, cu acest model nu sunt de acord.", a incheiat Miron Mitrea.

Viorel Catarama a fost prezent in spatiul public in ultima perioada prin faptul ca s-a dus intr-un focar de coronavirus unde s-a imbratisat cu oamenii, pentru a demonstra ca nu se imbolnaveste atat de usor si pentru a protesta fata de autoritati pentru masurile dure din ultima perioada. Mai mult, el a fost si la protestele din Piata Victoriei.