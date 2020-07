Miron Mitrea: "Am avut în familie un deces de coronavirus. Avea 63 de ani și a murit în 2 săptămâni"

Miron Mitrea a vorbit despre cresterea numarului de cazuri coronavirus in Romania, dar si in intreaga lume. El a marturisit printre altele ca virusul e cat se poate de real si ca chiar in familia sa o persoana a murit in doar 2 saptamani din cauza virusului.

"La inceputul pandemiei foarte multi specialisti, cum e Suedia sau Regatul Unit, ca ne putem imuniza in masa. Nu am inteles cine le-a spus ca daca faci o data coronavirus nu mai poti face din nou. Nu poti sa iei decizii care sa-ti puna populatia in pericol. Ce s-a intamplat in Suedia stie toata lumea. Cele doua state care s-au bazat pe aceasta teorie au iesit si si-au cerut scuze. E clar ca a fost o poveste.

La fel si cu valurile. Auzeam ca vine caldura si scapam, in timp ce in Iran si India covid-ul se dezvolta foarte bine. A aparut teoria ca scapam de valul 1 ca vine vara 2 si vedem ce facem in toamna. Nu exista nici asta cu valul, este o inventie a unor pseudo-specialisti.

Se va termina cand o sa gasim o solutie sau ne obisnuim sa traim cu ea, asa cum se intampla si cu SIDA. Haideti sa ne schimbam obiceiurile de viata.

Cred ca Guvernul nostru face o mare eroare. Ei dand drumul ca oamenii sa poata merge la munca, lumea nu se imbolnaveste la munca ci la distractie. In timp de epidemie distractia nu e obligatorie. Pentru putina distractie pe care putem sa o amanam pana anul viitor, ne punem in pericol pe noi si pe cei din jur.

Un drept fundamental e la viata, altul la sanatate. Libertatea ta nu poate sa incalce libertatea mea. Libertatea de a nu purta tu masca nu poate sa-mi puna in pericol mie viata. Poate, dar eu nu sunt de acord cu ea.

Am avut in familie o femeie de 63 de ani care a murit in 2 saptamani", a marturisit Miron Mitrea.