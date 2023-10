Miron Mitrea consideră că cei armata israeliană o să prelungească cât mai mult momentul unei ofensive terestre, lucru ce chiar va duce la salvarea de vieți ale palestinienilor și locuitorilor nevinovați din Fâșia Gaza. Cu toate acestea, presiunea psihologică asupra populației rămâne una greu de suportat:

"Nu cred ca vor intra si cred ca e un calcul foarte cinic. Va salva vieti de civili Palestinieni dar ii va tine intr-o teroare greu de suportat.

Eu cred ca un copil palestinian are aceiasi valoare cu cel israelian, nu au nicio vina in toata chestia asta. Dar e foarte greu sa reclami ca dupa ce ai intrat in curtea vecinului, i-ai omorat copilul si i-ai violat nevasta, el face la fel. Nu motiveaza asta nimic, dar nu te astepti sa fie altfel.

Este un conflict mai special si cu bataie mai lunga acolo, din pacate, nu e la fel ca celelalte conflicte care au avut loc acolo de-a lungul timpului.", a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.