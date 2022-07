„Familia Manole s-a folosit de buna credință pentru a primi serviciile de lux ale societății noastre privind organizarea evenimentul de tip nuntă în data de 23-24 iulie 2022 fără însă a achita prețul contractual la termenele și în cuantumul convenite de părți. (...)

Familia Manole ne datorează în acest moment pentru evenimentul deja organizat de societatea noastră aproximativ 60% din prețul total al contractului, obligație de plată agreată de părți anterior organizării acestui eveniment pentru care, ne-au promis dar ne-au indus în eroare că vor constitui ulterior datei evenimentului o garanție imobiliară", se arată în reacția reprezentanților localului pentru Realitatea PLUS.

"Înainte de nuntă cu o zi am primit un mesaj de la domnul patron cum că trebuie să achităm suma de 24 de mii de euro astăzi, dacă nu, într-un fel sau altul nu se va ține nuntă. Cumva am făcut rost de bani, am dat suma respectivă după care au zis că au nevoie de o garanție.



"În ziua evenimentului în care eram cu invitați, cu toate pe capul nostru, ne-am trezit pe prezidiu cu niște documente de semnat. N-am știut pe moment ce se întâmplă. Ne tot pistonau: <<Semnați, semnați, semnați>>. 48 de mii de euro tot evenimentul, având în vedere că nu a făcut nici 20 de mii.



Unul din angajați mi-a comunicat că putem să venim să luăm actele. Ne-am prezentat la față locului, am cerut actele și ne-am trezit doar cu unul din buletine, al meu. Ne-au spus că nu au cum, că sunt în seif. Angajații ne-au spus că sunt în seif încuiate și că nu au acces la ele. După care am sunat la 112 pentru faptul că ni s-au reținut abuziv documentele, ne-au adus și celălat buletin și ne-au comunicat că restul actelor sunt la notar pentru ipotecă pe casă.nu știu ce notar face lucrul asta, fără prezența noastră", au povestit soții Manole.



Reporter: Este normal ce se întâmplă din punct de vedere legal?

Avocat Anca Chițu: Nu, în acest caz nu. sunt 2 situații cu încălcare gravă a drepturilor clienților. În primul rând contractul pe care au fost puși să-l semneze la masă de nuntă, la prezidiu, atunci când erau cu invitații acolo. Să-i preseze cu un contract prin care trebuie să pună garanție un imobil pentru un rest de preț. Acest contract este lovit de nulitate pentru că este luat prin violență psihică și constrâgere.