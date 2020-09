Mircea Negulescu, acuzații fără precedent: Trusturi de presă, luate cu bani la SACOȘĂ. Banii veneau în România via Bulgaria

NEGULESCU: O altă problemă care eu cred că ar fi interesant ca organele statului să o investigheze pentru că eu, la momentul ăsta, nu mai sunt procuror: sumele de bani care vin din Bulgaria și cu care sunt cumpărate trusturi de presă în România. Sume de bani care vin atât prin conturi, cât și la sacoșă.

Leca: Gazeta Sporturilor a fost cumpărat în 2018 de exemplu, de grupul elvețian împreună cu o companie chiar din Bulgaria... sport media grup.

Negulescu: Există organe abilitate ale statului care pot să verifice care este interesul pentru care anumite trusturi de presă sunt cumpărate din Bulgaria cu bani proveniți din Bulgaria.

Leca: Dar atunci cum ați dat peste această informație? Lukoil își pregătea oricum un fel de mutare și de desant la vecinii bulgari.

Negulescu: Prin mijloace de investigare specifice, vă dați seama că am avut acces la astfel de informații.

Leca: Am înțeles. Mirarea mea... ar fi ok înțeleg la o companie... rusească... înțeleg și filiera direct legăturile mai adânci și mai strânse cu Bulgaria, dar nu înțeleg cum întâmplător sau nu tot din Bulgaria vin banii și se cumpără trusturi de presă în România.

Negulescu: Sunt organe abilitate ale statului care pot investiga aceste lucruri. Este foarte simplu, dacă mergi și urmărești conturile bancare și operațiunile comerciale care se fac.



Leca: E un grup elvețian ... e Bulgaria noua Olanda pentru ... cum ajung din Bulgaria ajung să fie din Bulgaria cumpărate în România?



Negulescu: Da, pai de exemplu Petrotel Lukoil are hbb Olanda... de exemplu, firma mare e hbb Olanda... nu în Moscova. E posibil să fie tot așa un mod d-ăsta de abordare... maniera care ar trebuie cercetată de organele de specialitate.



Leca: Aveți altfel de informații ... hub financiar unde se amestecă banii?

Negulescu: În momentul acesta, mi-e greu să îmi expun o opinie pentru că nu am acces la informații eu v-am spus doar ce știu și cred că ar fi interesant ca organele judiciare ale statului român să cerceteze un pic și să facă un pic de lumină în situația asta care mie mi se pare oarecum specială.