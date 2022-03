Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, le transmite românilor că nu au de ce să stea la cozi la pașapoarte, benzinării și nici să își trimită copiii afară din țară.

Nu există riscul ca Rusia să atace România, spune el. Mai mult, numărul doi din NATO susține că armata rusă este blocată în mare parte în Ucraina și "nici acolo nu are succes".

"Aud foarte mult comentariu si in spatiul public si retele sociale cu privire la risc de razboi in Romania: cozi la pasapoarte, sa ne trimitem copiii la rude in strainatate. Nu sunt indicii cu privire la un astfel de risc. Daca vedeti mai multe forte NATO in Romania sau forte NATO pe flancul estic este cea mai buna polita de asigurare este decurajarea.

Nu anticipam din ceea ce vedem si stim un risc al unui atac deliberat al Federatiei Ruse impotriva teritoriului NATO sau al unui aliat din NATO.

Marea majoritate a fortelor rusesti sunt blocate pe trei fronturi in Ucraina si acolo daca abia au ceva succes;

Realitatea militara arata ca Federatia Rusa are dificultati si este prinsa in aceasta greseala strategica masiva pe care au facut-o atacand si subestimand Ucraina si in acelasi timp, prezenta si postura NATO a crescut in mod semnificativ; Este o disproportie evidenta intre NATO si Federatia Rusa incat nu exista indicii cu privire la o astfel de actiune", a declarat Mircea Geoana.