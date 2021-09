Realitatea PLUS

Cele care au văzut minunea au fost trei femei care au venit să fie miruite. Ele l-au anunțat pe preotul paroh.

"Femeile au iesit si mi-au aratat. Parinte, parinte, plange Maica Domnului. Am ramas foarte surprins. Am vazut, si intr-adevar asa era. Am rămas foarte surprins. Sincer, nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva în sfânta noastră biserică", a spus preotul Ioan Popescu.

Vestea s-a răspândit imediat. Peste 1.000 de persoane au venit să vadă minunea, iar credincioșii continuă să meargă la lăcașul de cult din Baia de Fier.

Lacrimile Maicii Domnului au o textură uleioasă, ce pare a fi mir.

"Maica Domnului poate sa anunte si greutăţile care vor urma peste omenire, să fie un advertisment din partea Maicii Domnului pentru ce vremuri vor urma, dar poate să fie şi altceva: sa arate ca Maica Domnului există", a mai spus preotul.

Biserica tuturor Sfinților, din Baia de Fier, este monument istoric construit în anul 1749, în stil brâncovenesc.