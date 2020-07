Ministrul Transporturilor: Lista ţărilor pentru care se instituie măsura carantinei va fi actualizată săptămânal

"Azi, în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, am emis o Hotărâre care stă la baza Hotărârii de Guvern adoptată azi (marţi n.r), în baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - n. r.) şi anume: Institutul Naţional de Sănătate Publică săptămânal, în fiecare zi de luni, va actualiza lista ţărilor pentru care se instituie măsura carantinării, ţinând cont de acel coeficient număr de cazuri noi la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile. Acolo unde acest indicator va fi mai mic decât indicatorul României nu este obligatorie carantinarea, în consecinţă, zborurile pot fi reluate spre şi dinspre acele destinaţii", a spus Bode, la Digi 24.



Ministrul a precizat că, în prezent, Austria şi Slovacia au interzis zborurile spre şi dinspre România, în timp ce alte state au introdus obligativitatea pentru cetăţenii români fie de a prezenta un test Covid negativ, fie de a intra în izolare timp de 14 zile.



"Aşadar, la nivelul Uniunii Europene, în prezent nu putem zbura în Austria şi Slovacia şi nu permitem efectuarea de zboruri spre şi dinspre Portugalia şi Suedia. Aceste două ţări au un coeficient mai mare decât al României", a afirmat acesta.



El a adăugat că, în ceea ce priveşte statele non UE, Comisia Europeană a emis o serie de recomandări privind relaxarea restricţiilor de circulaţie a persoanelor.



"Cum interpretăm aceste recomandări? Nu se poate zbura spre şi dinspre niciun stat terţ, non UE, pentru care Comisia Europeană nu a emis o recomandare privind relaxarea restricţiilor de circulaţie a persoanelor. În consecinţă, Institutul Naţional de Sănătate Publică propune CNSU, CNSU aprobă, iar Autoritatea Aeronautică emite acele note privind posibilitatea reluării zborurilor spre şi dinspre anumite state. Celelalte destinaţii rămân suspendate până la o nouă recomandare a Comisiei, respectiv până în fiecare zi de luni a săptămânii", a explicat Lucian Bode.



Şeful de la Transporturi a reamintit că, în perioada stării de urgenţă, 15 martie - 15 mai, prin Ordonanţe militare, România a suspendat toate zborurile spre şi dinspre 12 state.



"Foarte important din punct de vedere economic, aceste zboruri reprezentau 87% din veniturile pe care le realizau cele 16 aeroporturi din România. Acesta este şi motivul pentru care industria de aviaţie din România, atât aeroporturi cât şi companii aeriene, a fost grav afectată în această perioadă", a subliniat Bode.



El a adăugat că, în perioada stării de alertă, în prima etapă, România a început să ridice suspendarea zborurilor ţinând cont de un coeficient, şi anume cinci cazuri noi de îmbolnăviri la un milion de locuitori în ultimele 14 zile.



"În urmă cu două săptămâni, din cele 12 state de care vorbeam, din starea de urgenţă, au mai rămas trei: Statele Unite, Iran şi Turcia. Însă, am trecut în a doua etapă, în care, pe de o parte, ne-am confruntat cu un vid legislativ - în sfârşit avem Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - şi s-a mai întâmplat ceva în aceste două săptămâni: a crescut numărul de îmbolnăviri la nivel european, dar, ce e mai îngrijorător, a crescut numărul de îmbolnăviri în România. Statele membre ale Uniunii Europene au început să impună o serie de restricţii în ceea ce priveşte zborurile, raportându-se la alt criteriu, şi anume numărul de cazuri noi de îmbolnăviri din ultimele 14 zile raportat la 100.000 de locuitori", a precizat Lucian Bode, scrie AGERPRES.