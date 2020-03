Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre testele făcute miniștrilor pentru coronavirus

”Eu am rezultat negativ, doamna ministru al Muncii la fel. Restul vor veni pe parcurs. Doamna Turcan și premierul sunt foarte bine, am discutat cu dânșii. Eu și ministrul Justiției nu suntem în izolare pentru că nu am intrat în contact cu senatorul confirmat”, a declarat ministrul Sănătății la Realitatea PLUS.

Premierul Ludovic Orban a fost testat în cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV.

De asemenea, miniștrii care au fost testați la Parlament au rezultate negative, anunţă Grupul de Comunicare Strategică.

Miniștri testați negativ: Victor Costache, Raluca Turcan, Nicolae Ciucă, Florin Cîțu, Virgil Popescu, Adrian Oros, Marcel Boloș, Marcel Vela, Ionuț Stroe, Costel Alexe, Bogdan Gheorghiu, Ion Ștefan.