Ministrul Muncii: "E posibil să ajungem la 400.000 de contracte suspendate" - 75% indemnizație specială pentru 3 categorii de angajați

Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a explicat, la Realitatea PLUS, cum functioneaza legea prin care statul acorda zile libere sau posibilitatea sa munceasca de acasa unuia dintre parinti, pentru a putea avea grija de copil.

"Legea initiata de Parlament se refera la acordarea de zile libere pentru toate categoriile de salariati, pe baza unei cereri, cu exceptia catorva domenii reglementate, in sensul in care ai nevoie de acordul angajatorului ca sa primesti acordul pentru zilele libere de concediu. Legea stipuleaza nevoia ca angajatorul sa discute cu angajatii si sa gaseasca posibilitatea impreuna de a efectua activitate de la domiciliu. Am plecat de la premisa ca indiferent de zilele libere acordate de lege, este in interesul angajatorului si angajatului ca activitatea economica sa mearga mai departe.

Aparare, angajatii penitenciarelor si cei din domeniul sanatatii - Presedintele le-a precizat prin decret ca ei sa nu isi poata lua aceste zile libere. Pentru aceste persoane insa am prevazut acordarea unei indemnizatii in compensare. Ne-am gandit atat la cei care au nevoie sa mearga acasa cat si la cei care nu pot face acest lucru pentru ca tara are nevoie de ei in aparare, in paza penitenciarelor, in domeniul sanatatii, pentru ca sa aiba o resursa prin care sa gaseasca o solutie sa aiba copilul ingrijit.

In cazul in care ambele persoane provin din categoriile mentionate de decretul Presedintelui, am venit cu o solutie prin acordarea unei indemnizatii care suplimenteaza salariul celor doi parinti care sunt in activitate pe durata crizei. Solutia financiara care sa permita supravegherea copilului prin alte metode. Indemnizatia se ridica la 75% din venitul persoanei", a explicat ministrul.

S-ar putea ajunge la 400.000 de contracte suspendate

"Sunt increzatoare ca patronii si angajatii sunt constienti de perioada prin care trecem. In momentul in care un patron vrea ca activitatea sa continue o sa gaseasca intelegere fata de angajati. Ca economia sa mearga mai departe, oamenii sa incerce sa se implice astfel incat sa nu se opreasca activitatea companiei la care lucreaza.

Dupa ce am traversat aceasta prima stare de soc putem avea intelepciunea sa gasim o forma prin care sa putem sa continuam activitatea companiei.

Conteaza foarte mult ca fiecare angajat sa isi asume prin declaratie faptul ca sotul sau sotia nu depunde o cerere similara. Un singur parinte poate ramane acasa. Trebuie sa facem un efort si nu sa ne pacalim intre noi.



Sunt peste 200.000 de contracte suspendare. Aceste cifre intr-o saptamana. Nu cred ca media o sa difere fata de saptamana trecuta. Pe parcursul unei luni e posibil sa ajungem la 400.000 dar sper sa nu se intample asta. Guvernul a intervenit cu o serie de masuri. Estimarile noastre se bazeaza pe cifre reale din REVISAL", a mai precizat Violeta Alexandru.