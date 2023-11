Conform noii formule de calcul a pensiilor, angajații care au lucrat între 26 și 30 de ani vor primi 0,5 puncte pe an adăugate la punctajul lor de contribuție la pensie. Pentru cei cu o experiență de muncă cuprinsă între 31 și 35 de ani, valoarea punctelor suplimentare va crește la 0,75 puncte pe an. În cazul celor care au muncit peste 35 de ani, aceștia vor beneficia de 1 punct pe an adăugat la punctajul lor de contribuție.

„Dacă angajatul a lucrat între 26-30 de ani va avea 0,5 puncte/an, între 31-35 va avea 0,75 puncte, iar peste 35 de ani munciți va avea 1 punct/an”, a spus Simona Bucura Oprescu.

Formula de calcul a pensiilor

„Totalul punctelor de contributivitate, punctele necontributive (armata, studiile, șomajul etc), plus punctele de stabilitate, care se înmulțesc cu valoarea punctului de referință, adică valoarea punctului de pensie în 2024, care va fi 2032 lei”, a explicat ministrul.

Nu se renunță la grupele de muncă

„Grupele de muncă au fost menținute. Acum avem „condiții speciale și deosebite de muncă” până în 2035. Angajatorii vor trebui să normalizeze condițiile de muncă astfel încât sănătatea angajaților să nu mai fie pusă în pericol”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.

Aceasta a transmis un mesaj telespectatorilor: „încercăm să vă răspundem tuturor întrebărilor, inclusiv pe pagina mea, dar cu o zi-două întârziere, interesul este foarte mare”.

Nu va scădea nicio pensie

„După recalculare, nu va scădea nicio pensie. Este aspectul pe care trebuie să-l cunoască toți românii”, a ținut să precizeze ministrul Muncii.

Citiți și: