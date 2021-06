Ministrul Mediului s-a întâlnit, luni, în localitatea Sândominic, cu primarii din zonă şi cu reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare şi ai asociaţiilor fermierilor.

”Obligaţia noastră, nu doar rolul, obligaţia noastră, a ministerului, este să apărăm cetăţenii, în primul rând şi, din acest punct de vedere, este absolut necesară o intervenţie imediată, rapidă, promptă, în cazurile de pericol. Vom face această propunere la nivelul Guvernului, propunerea va fi discutată inclusiv în coaliţie. Am avut astăzi mai multe discuţii cu domnul viceprim-ministru Kelemen (Kelemen Hunor- n.red.), dânsul va susţine această discuţie în coaliţie şi mâine ne vom întâlni şi cu alte organizaţiile nonguvernamentale pentru a discuta această propunere”, a declarat Tanczos Barna.

Pe lângă intervenția imediată, este importantă și prevenția atacurilor, a mai spus ministrul, care a precizat că nu va fi vorba de vânătoare de trofee, aşa cum se vehiculează.

”În paralel cu intervenţia imediată, care trebuie să fie pusă în operă de către vânători şi jandarmi, avem nevoie de prevenţie. Degeaba intervenim doar post factum, doar după ce aceste traume au fost cauzate şi atacurile au avut loc. Este nevoie de o prevenţie şi nu mai comentez aberaţiile lansate de unii şi de alţii. Am spus de la bun început că aceste prevenţii, aceste intervenţii pot fi efectuate doar de personalul tehnic de specialitate al asociaţiilor de vânătoare. Nu discutăm, în niciun caz, de vânătoare de trofee, nu discutăm de vânătoare, în primul şi în primul rând, vorbim de acea prevenţie şi intervenţie care este permisă şi de Uniunea Europeană şi de care avem absolut nevoie pentru a apăra cetăţenii acestei ţări. Sunt, într-adevăr puţine judeţe, în comparaţie cu numărul total de 40 de judeţe, sunt puţine judeţe care sunt afectate. Astăzi sunt 13 judeţe în ţară care sunt sub acest asediu, dar, dacă nu avem măsuri eficiente şi nu avem măsuri pe termen lung, probleme se pot generaliza şi în alte zone”, a adăugat Tanczos Barna.

Oamenii din judeţele unde se înregistrează atacuri ale urşilor sunt ”sub teroare”, iar fenomenul devine din ce în ce mai periculos. După 2016, numărul urșilor a crescut constant, cu 7-8 procente în fiecare an, a mai spus ministrul.

”Evidenţele din ultimii zece ani arată clar un număr constant de exemplare, la nivelul judeţului Harghita, până în 2016 şi, inevitabilul de care am vorbit de atâtea ori se produce. Din 2016 începe o creştere constantă de 7-8 procente în fiecare an, ajungând, în patru ani, cinci ani, la 50 la sută aproape. Este o creştere normal, naturală, în cazul unei populaţii de urs, care trăieşte într-un habitat perfect, este apărat de lege, este apărat de cetăţeni, care nu intervin prin mijloace nelegale, nu prin otrăvire, nu laţ, nu omoară urşii prin alte metode decât cele premise de lege şi în condiţiile astea populaţia creşte zi de zi, an de an”, a explicat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, persoanele care au fost atacate de urs pot primi despăgubiri, în baza unui proiect de lege propus de UDMR şi aflat în vigoare.

”Probabil, persoanele care au fost atacate zilele trecute vor fi primele care pot solicita astfel de despăgubiri, în baza legii, care este în vigoare şi care este o despăgubire acordabilă, este posibilă”, a conchis Tanczos.

În ultimele zile, două persoane au fost atacate de urs în Harghita şi se află internate în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, prezenţa acestor animale fiind semnalate aproape zilnic în unele localităţi ale judeţului, potrivit Agerpres.

Legea privind intervenția rapidă prevede ca urșii care reprezintă un pericol pentru cetățeni să poată fi împușcați în maximum 24 de ore.

Organizația de Mediu Agent Green a lansat o petiție pentru demiterea ministrului Mediului, acuzând că ”s-a transformat rapid în ministrul vânătorilor”. De asemenea, Greenpeace România spune că Tanczos Barna ”speculează oportunitatea” într-un moment în care opinia publică este îngrijorată de atacurile urșilor în comunități.