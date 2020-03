Ministrul Mediului, Costel Alexe, modificări la Codul Silvic: Pedepse mai mari pentru defrișări

Acest proiect conține măsuri mai ferme de combatere a defrișărilor ilegale.

"Am înăsprit sancțiunile pentru toți cei care încalcă legea silvică. Astfel, dacă până astăzi, în România, puteau fi tăiați 5 metri cubi și nu putea constitui infracțiune, ci doar contravenție, astăzi, implementarea acestui act normativ, indiferent de valoarea prejudiciului produs, va fi infracțiune schimbarea din temelii a comercializării materialului lemnos. Să ajungem așa cum este în toate statele europene să vindem lemnul fasonat. Astăzi, în România, doar 33% din materialul lemnos este vândut ca lemn fasonat și restul de 67% ca lemn pe picior. Vom face în așa fel încât să luăm în pază și servicii publice o suprafață de 200.000 de hectare de păduri care astăzi acele păduri sub 30 de hectare nu aveau servicii de pază. Vom reda pădurii și acel rol de recreere pe care-l are. Astfel, prin măsurile aduse Codului silvic, vor putea fi posibile să fie create poteci, alei, fără să fie scoase aceste suprafețe din fondul forestier și fără tăieri de arbori", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe.