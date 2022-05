Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marţi că în urma găsirii unui microfon în biroul secretarului de stat Raed Arafat, Parchetul General a efectuat o verificare.

„Pe acest subiect nu aş putea comenta mai mult, însă vă pot asigura că acordăm sprijin unităţilor de parchet în desfăşurarea oricărei anchete.

Am acordat sprijin unităţii de parchet pentru desfăşurarea acestei anchete, aşa cum am făcut de fiecare dată când MAI a fost solicitat de către Parchet.

Date despre anchetă, rezultatele anchetei şi orice alt detaliu - poate da Parchetul General", a precizat ministrul Lucian Bode, marți, alături de șeful DSU - Raed Arafat.

Întrebat de jurnaliști dacă știa de microfon, Raed Arafat a răspuns: „Cum să știu că am? Nimeni nu m-a anunțat”.

Este prima reacție oficială a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență. Potrivit unor surse, microfonul a fost plasat sub unul dintre scaunele din biroul lui Raed Arafat de la Ministerul de Interne, iar un apropiat al secretarului de stat a descoperit dispozitivul. Procurorul General al României a deschis o investigație pentru a afla cum a ajuns microfonul acolo.

Lucian Bode și Raed Arafat au fost prezenți prezent marți la sediul Ministerului de Interne, la conferința de presă despre achiziția celor 12 ambulante de transport neonatal.

La sfârșitul lunii aprilie, Raed Arafat a anunțat că a descoperit un microfon în biroul său de la MAI. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, dispozitivul a fost amplasat pentru o anchetă coordonată de Direcția Națională Anticorupție. Procurorul DNA care a coordonat operatiunea si-a dat demisia de la parchet. Episodul s-a întâmplat la jumătatea lunii martie. Dezvăluirea a venit în ziua în care instanța a respins cererea procurorilor de redeschidere a anchetei în care era vizat șeful DSU, privind o achiziționare de echipamente medicale, la sesizarea Curții de Conturi.

Toți cei implicați au fost chestionați, însă ar fi refuzat să răspundă la întrebări, potrivit Realitatea PLUS. În urma verificărilor, s-a stabilit că microfonul a fost plasat legal, în cadrul unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție, după ce procurorul de caz - un procuror militar - a obținut aviz din partea instanței, potrivit surselor Realitatea PLUS. Deși investigația Parchetului General s-a soluționat, procurorul de caz și-ar fi dat demisia, fără să explice decizia. Potrivit procedurii, procurorii militari nu pot ancheta civili, așa cum este Raed Arafat, care nu are nicio calitate în vreun dosar al DNA, ceea ce poate însemna că investigația viza o altă persoană cu statut militar.