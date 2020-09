Ministrul Finanțelor, anunț despre majorarea salariilor din Educație de la 1 ianuarie 2021

Florin Cîțu a precizat, miercuri, într-o conferință de presă, că bugetul pe anul viitor va fi făcut de viitorul guvern pe legislația în vigoare, care nu prevede majorarea salariilor cadrelor diddactice de la 1 ianuarie.

Legislația în vigoare, modificată prin OUG 135 din 14 august 2020, prin care a fost aprobată rectificarea bugetară, prevede că, pentru cadrele didactice, următoarea majorare salarială are loc pe 1 septembrie 2021. Astfel că, potrivit modificărilor făcute prin Ordonanța 135/2020, Guvernul a amânat cu un an creșterea programată la 1 septembrie 2020 pentru cadrele didactice, prin urmare la 1 ianuarie 2021 cadrele didactice nu vor primi nicio majorare, dacă legea rămâne în forma actuală, relatează Edupedu.ro. În această vară, Guvernul a anunțat, pe 13 august, cu doar patru zile înaintea aprobării rectificării bugetare, că nu are fonduri suficiente pentru majorarea salariilor din Educație, așa cum era prevăzută.

„Vă vom prezenta bugetul pentru anul viitor la momentul oportun. Știi foarte bine că bugetul trebuie aprobat de guvernul următor, totuși în luna septembrie am început o analiză a cheltuielilor de ordonator de credite, să vedem exact care este execuția, bineînțeles totul va fi prezentat de guvernul care va veni după alegerile din 6 decembrie. Știi foarte bine că aceasta este legislația în vigoare. (...) După cum am spus, bugetul va fi alocat de guvernul următor, dar știți foarte bine că bugetele sunt construite pe legislația în vigoare”, a declarat Florin Cîțu.

Dacă pentru bugetari ar avea loc o nouă creștere similară la 1 ianuarie 2021, pentru profesori aceasta nu ar mai avea loc, potrivit actualei forme a Legii.

Potrivit legii în vigoare - 153/2017, „în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h)”.

Noua lege, modificată prin OUG 135/2020, prevede, la articolul 48, alineatul 4^1, că „prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ beneficiază:

a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018;

b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018;

c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

Pe 1 ianuarie 2019 și pe 1 ianuarie 2020 toți bugetarii, inclusiv cadrele didactice, au primit căte o majorare care reprezenta 1/4 din diferența rămasă între salariul din 2018 și cel prevăzut în grila legii 153, pentru anul 2022. Pentru cadrele didactice majorarea a fost de 8%, potrivit Ministerului Educației, potrivit Edupedu.ro.