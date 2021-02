Virgil Popescu: "Furnizorii nu vor putea face debransari abuzive pentru ca pe perioada starii de alerta nu este permisa debransarea consumatorilor. Este ordonanta in vigoare de anul trecut si acest lucru nu va putea fi facut. Acest lucru nu trebuie sa fie luat ca un abuz nici din partea furnizorilor si nici din partea clientilor sa nu plateasca. Dar clientii vor trebui sa plateasca, dar nu vor fi debransati. Din punct de vedere al energiei electrice, nu poti sa ramai fara ea. De aceea exista acel serviciu universal care trebuie sa fie mai scump, pentru ca, in momentul, in care nu mai ai acces la energie electrica din cauza unui anumit furnizor care da faliment sau se intampla ceva, te preia un furnizor, si te trece in acel serviciu universal", a afirmat ministrul Virgil Popescu la Dialogurile Ziare.com.