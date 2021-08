Ministrul Educației spune că Departamentul pentru Situații de Urgență deja a votat această variantă, și că modificările pot fi date doar de o evoluție negativă a situației epidemice din țară.

„Școala va începe pe 13 septembrie cu prezența fizică. Motivele sunt clare. În școli s-au respectat regulile de protecție sanitară, avem profesorii și personalul auzilia vaccinat. Suntem la dublu față de media națională, la capitolul vaccinări. Am avut întâlniri cu asociațiile de părinți. Doar când vom avea o evoluție nagativă a cazurilor ne vom gândi și la alte variante de cursuri. Vom avea acțiuni de convingere a cadrelor didactice și a personalului auxiliar să se vacineze. Semnele de întrebare trebuie să fie disipate. Am susținut în toate felurile , dar m-au convins că testarea non-invazivă nu este aprobată de autorități. Menționez că testarea se face pentru orice persoane care are simptome. Suntem obligați să asiguram cursuri online pentru cei care stau acasă”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Declarații în contradictoriu

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, apreciază că revenirea la școală a tuturor elevilor va putea avea loc doar atunci când vor există "un control bun al pandemiei" și o incidența "extrem de scăzută" a cazurilor de COVID-19, lucruri care, în opinia să, nu se vor întâmplă în următoarele două săptămâni.



"Cu ministrul Educației am discutat despre revenirea la școală pentru clasele terminale și pentru clasele din învățământul special, iar dacă ne vom află într-o situație absolut favorabilă, în care incidența să fie mult, mult scăzută, atunci da, va putea fi pe masă opțiunilor și revenirea claselor. Dar ar trebui că pandemia să fie foarte, foarte bine controlată și incidența să fie extrem de redusă, ceea ce nu cred să se întâmple chiar în două săptămâni. (...) Școlile funcționează pentru clasele terminale și pentru clasele primare și, de asemenea, în învățământul special, dar cred că trebuie să așteptăm un control bun al pandemiei pentru a reveni în școli în format întreg al claselor", a declarat Mihăilă miercuri seară, la TVR1.