Ministrul Educației, în direct la Realitatea PLUS: ”În momentul acesta avem 80 de copii și cadre didactice în carantină, la domiciliu”

”În momentul acesta avem 80 de copii și cadre didactice în carantină, la domiciliu 14 zile, izolați, pentru că s-au întos din zone cu probleme, după cum a recomandat Ministerul Sănătății. Un grup de elevi și dascălii lor s-au întors recent din Italia. Ei sunt sub supraveghere. Eu am luat legătura și cu coordonatorul excursiei, o doamnă profesoară, totul este bine, copiii sunt bine, dacă au nevoie de ceva sună medicul de familie, sună la 112. Nu este niciun fel de problemă. Este important pentru acești copii să fie în cadrul familiei”, a declarat Monica Anisie, la Realitatea PLUS.

”Fac un apel la calm, că până la această dată, nu există în România niciun caz confirmat cu coronavirus”, a spus ministrul.

Deplasările în străinătate, verificate

”Am solicitat inspectoratelor școlare ca pentru fiecare deplasare în străinătate să comunice Ministerului Educației. Noi nu am interzis, am recomandat evitarea acestor expuneri în zonele cu pericol de contaminare.

La momentul acesta, totul se desfășoară normal. Sperăm să nu existe în România vreun caz de coronavirus. Autoritățile își fac treaba. Inspectoratele școlare sunt în contact direct cu DSP și Ministerul Sănătății, tocmai să nu existe probleme în unitățile de învățământ. Am transmis aceeași solicitate și în cadrul universitar. Avem trei universități care și-au suspendat cursurile”, a declarat Monica Anisie.

Ea a mai spus că prefecții au primit sarcina să identifice spațiile unde pot fi asigurate locuri de cazare dacă e nevoie.

Ce plan are ministrul Educației dacă apare coronavirus

”Eu sper să nu existe acel moment, dar dacă va fi, decizia va fi luată împreună cu Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică.

Am lăsat în sarcina cadrelor didactice să le spună copiilor cum trebuie să se protejeze. Sunt campanii făcute de DSP. Ministerul Sănătății m-a asigurat că aceste campanii sunt făcute cu profesionalism.

Noi am precizat că panica nu este bună și nu duce la nimic bun și constructiv. Trebuie să privim cu seriozitate, dar să ne comportăm normal. Nu cred că este cazul să discutăm despre un buluc la magazin, să ne facem stocuri”.

Se interzic simulările?

”La momentul acesta, nu avem de ce să interzicem simulările. Nu avem nicio situație care să perturbe actul educațional. Bineînțeles, dacă intervine ceva, vom lua măsuri. Avem în calcul orice situație”, a anunțat ministrul Educației.