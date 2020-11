Ministrul Educației, anunț despre redeschiderea școlilor pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a

„Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua. Știți că am publicat deja modele de subiecte pentru examenele naționale și vom continua, săptămânal, cu teste de antrenament”, a declarat, miercuri, Monica Anisie, potrivit EuropaFM. Ministrul Educației, aflată într-o vizită la Alexandria, județul Teleorman, a fost prezent la împărțirea a peste 6.000 de tablete pentru elevii din școlile din județ.

Întrebată în timpul vizitei din Teleorman despre posibilitatea redeschiderii graduale a școlilor și grădinițelor, ministrul Monica Anisie a spus că totul depinde de evoluția epidemiei de coronavirus.

„La momentul acesta trebuie să ne gândim serios la ceea ce înseamnă siguranța, sănătatea copiilor, a personalului și, în același timp, trebuie să continuăm și învățarea. Noi nu închidem școlile, ci continuăm învățarea în sistem online. Trebuie să corelăm ceea ce se întâmplă cu situație epidemiologică și ceea ce avem de făcut în sistemul de educație”, a precizat Monica Anisie, miercuri, la Alexandria.

La fel a declarat, tot miercuri , și ministrul Sănătății, aflat la Sibiu.

Întrebarea jurnaliștilor, pentru cei doi miniștri, aflați în vizite în teritoriu, a venit după ce, în urmă cu o zi, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora autoritățile ar analiza redeschiderea graduală a grădinițelor și a școlilor, clasele de la primar, precum și anii terminali - clasele a VIII-a și a XII-a.