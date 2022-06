Eduard Novak a comentat live cursa de 100 m liber de la Budapesta pe pagina sa de Facebook, emoţionat după cursa extraordinară a sportivului în vârstă de 17 ani. Acesta nu a putut ajunge la Budapesta la Campionatele Mondiale de Natație.

"Hai, David! Bravo, David, bravo! Cum se spune, extraordinar. Vă daţi seama cu cine ne luptăm noi şi în ce condiţii. A câştigat două medalii de aur, o ţară întreagă trebuie să-l primească la aeroport. Eu voi fi acolo. Veniţi şi voi alături de noi. Campionul nostru a câştigat", a spus ministrul după ce David Popovici a câștigat cursa de 100 metri liber.

"Din păcate zborul de la ora 17:00 al celor de la Tarom a fost anulat, aşa că nu am reuşit să ajung la Budapesta. Am încercat să văd live competiţia, dar asta este, trebuie să ne adaptăm situaţiei. Urmăresc însă live să văd ce va reuşi campionul nostru în seara asta Cred că are cele mai mari șanse să câștige. Este anul lui, este în forță maximă”, a povestit Eduard Novak înainte de începerea cursei, în filmul postat pe Facebook.

David Popovici a câștigat două titluri mondiale în 3 zile, în probele de 200 m și 100 m.

„Vă iubesc pe toți! Mă bucur că v-am făcut pe toți mândri”, au fost primele cuvinte rostite în limba română de David Popovici după câștigarea celui de-al doilea titlu mondial la Campionatele de Natație de la Budapesta, potrivit realitateasportiva.net.

„Nu mă așteptam să câștig ambele probe, dar am luptat și am fost pozitiv pe parcurs. Cred că sunt mai mândru de medalia de la 200 de metri liber. E doar începutul, avem foarte mult de muncă în fața noastră”, a mai spus Popovici.