Ministrul Economiei, Virgil Popescu, vindecat de coronavirus

În mesajul citat, Virgil Popescu a ținut să precizeze că s-a aflat printre cei norocoşi, deoarece nu a avut simptome grave, ci o formă uşoară a bolii: "Am stat în izolare, acasă, și mi-am monitorizat atent evoluția bolii. Am avut gust, miros. Deci este posibil, ca după aceste 2 săptămâni, să mă fi ales cu câteva ”grame în plus”. Am considerat că este important să mă hrănesc sănătos, consistent, pentru a ajuta corpul să lupte cu acest virus".

În postarea sa, ministrul a ținut să facă și câteva mențiuni legate de o serie de ”curiozități” pe care le au oamenii în privința infectării cu noul coronavirus.

"Da, continui să vă încurajez, din toată inima, să purtați masca și să respectați regulile de igienă. Eu am purtat-o. Da, am contactat virusul, dar faptul că am purtat masca mi-a oferit ocazia să nu îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. Iar asta mi se pare o victorie! Cei dragi, colegii mei și cei cu care am interacționat au fost bine. De asta este bine să avem grijă, să ne protejăm noi, dar și pe ceilalți.

Unde m-am îmbolnăvit? Aș vrea să pot spune cu o precizie de 100% unde, dar nu am cum să o fac. Revin. Aveți grijă de voi. Evitați să participați la acțiuni cu o prezență fizică ridicată. Știu că nu ne este ușor, să stăm departe unii de alții, dar acum este nevoie de asta pentru ne ține în afara riscului. P.S. Este nevoie de distanțare fizică, nu emoțională! Poate e o bună perioadă să vorbim mai mult unii cu alții, să ne susținem reciproc prin vorbe bune!

Am urmat un tratament recomandat de medici. Vreau să le mulțumesc, pe această cale, tuturor eroilor, care fac eforturi pentru cei bolnavi. Am ales să nu fac publică schema de tratament, nu pentru că ar fi un mare secret sau că ar fi vorba de un ”tratament destinat privilegiaților”, însă fiecare corp reacționează diferit și cred că medicii sunt cei mai în măsură să decidă pentru fiecare caz în parte. Schema de tratament a fost una ”clasică”, pe care cred că mulți dintre cei care au fost bolnavi au primit-o pentru a se trata.