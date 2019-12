Ministrul Economiei: ”Start-Up Nation, secătuit, cu afaceri care se vând pe OLX”

Popescu a anunţat, joi, că a găsit acest program fără buget.

Programul Start-Up Nation a fost lansat în timpul guvernarii social-democrate, in 2017, in mandatul Cabinetului Sorin Grindeanu. Programul a primit alocări consistente de la buget în fiecare an. El a avut scopul declarat de a stimula înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii şi a îmbunătăţi performanţele economice ale start-up-urilor.

”De fapt programul de ”succes” Start Up Nation - by Radu Ştefan Oprea - PSD l-am găsit, când am ajuns la minister, secătuit: zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vând pe OLX şi facturi neplătite”, a scris Popescu, pe pagina sa de Facebook si ilustreaza cu doua capturi de pe platforma OLX a unor proiecte Start Up Nation.

Popescu consideră că fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a lăsat ”totul vraişte” .

”Şi mi se pare că fostul ministru Oprea îi sfidează pe românii care vor să reuşească în afaceri după ce a lăsat totul vraişte în urmă şi, totuşi, îmi spune mie să dau dovadă de respect faţă de antreprenori făcând plăţi complete la facturi! Şi deşi nu le-a plătit, pretinde că nu îi minte pe antreprenori, ci îi respectă şi îi înţelege! Uneori cred că unii din PSD au pierdut total contactul cu realitatea şi din turnurile lor de fildeş continuă să se creadă zei şi îşi bat joc de români! Dar, ca de obicei, adevărul învinge”, a scris Popescu.