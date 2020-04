Ministrul Economiei: România nu va fi afectată pe termen scurt de criza petrolului din cauza pandemiei de COVID-19

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune că scăderea la un minim istoric a prețului petrolului nu va afecta România, cel puțin pe termen scurt.

„Scăderea prețului petrolului nu are legătură directă cu România, ci cu piața americană. Europa și România sunt racordate la prețul Brent al petrolului , piața europeană nu are legătură cu piața americană. Indicele prețului petrolului este pentru piața americana.

România este în continuare importator net de petrol, pe termen scurt nu cred ca vom fi afectati de această scădere masivă de aseara (luni - n.red.) a petrolului. Si-a revenit azi dimineata (prețul petrolului-n.red.) la cotatii pozitive dupa anuntul președintelui Donald Trump de a achiziționa 75 de milioane de barili pentru rezerva de stat.

România este dependenta de importuri. Cu un total necesar de 11 milioane de barili anual, România importă cam 6 milioane barili, la pretul Brent al petrolului, care e stabil, în jur de 25 dolari. În momentul de față, nu cred că vom fi afectați pe termen scurt”, este de părere minsitrul.

În schimb, prețul la pompă va scădea.

„Putem avea o scadere a pretului Brent al titeiului, ceea ce va duce la o ieftinire a carburanților (adica a pretului la pompa - n.red.).

Pretul la pompa va fi afectat, eventual, de o scadere și datorită faptului că Guvernul a intervenit prin ordonanta de derogare de la procentul de amestec de biocarburanti in benzina si motorina. În momentul de fata putem introduce pe piata, producatorii pot introduce pe piata, motivat, cu aprobarea Ministerului Economiei, carburant de benzina si motorina cu un procent mai mic, automat va duce la continuarea productiei de petrol. România produce, exploateaza 4 milioane de barili de țiței anual deci avem loc suficient pentru continuarea producției”, a explicat Virgil Popescu.

Ministrul Economiei a respins posibilitatea ca OMV Petrom să oprească exploatarea în Marea Neagră, vehiculată în spațiul public.

„Nicio companie petroliera nu-și poate permite să oprească exploatarea. Productia de tite ieste asigurata in mica parte din anumite câmpuri din Marea Neagră. Este asigurata, in principal din onshore, iar nicio comp nu-si poate permite sa opreasca productia de petrol, pentru ca inchiderea unor sonde aduce mari prejudicii, costurile de redeschidere sunt mult mai mari. De aceea producatorii americani au preferat sa vânda in pierdere, decat sa inchida sondele, pentru a nu opri productia ”, a mai spus ministrul Economiei la Realitatea PLUS.