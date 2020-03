Ministrul Economiei, ANUNȚ despre MĂȘTILE medicale. Când se vor găsi în farmacii?

Premierul Ludovic Orban a anunțat la începutul ședinței că subiectele principale ale discuțiilor de luni cu președintele României au fost „sustinerea initiativelor de producere a materialelor , echipamentelor, substantelor necesare in batalia cu epidemia de coronavirus, pentru care exista capabilitati , resurse umane, utilaje pentru a le introduce in fabricatie astfel incat sa producem in România cat mai multe din aceste echipamente, pentru a nu mai ajunge sa fim dependenti , ca sa avem capacitatea sa ne asiguram cel putin necesarul intern din productie proprie”.

Virgil Popescu a anunțat că în maximum două săptămâni, populația va putea cumpăra măști medicale de producție românească.

„Ieri a fost pusa in functiune prima linie de productie in Maramures, capacitatea este de 150 de mii de masti pe zi. Au ajuns azi deja la o productie de 110-120 de mii, în câteva zile vor ajunge la o productie normala (150 de mii - n.red) . Masinile din etapa a doua, cele doua masini care produc aceeasi calitate de masti si a treia masina, care produce masti pentru spitale, vor veni asa cum au spus. Si din 15 aprilie vom avea acolo (Maramures - n.red.) o productie de 500 de mii de masti pentru populatie si 150 de mii de masti pentru spitale. În paralel , ei produc și 1000 de combinezoane pe zi pentru spitale, pentru asistenti, medici, brancardieri din prima linie. (...) Am mai vorbit cu un producator din Galati care isi va aduce o masina si va produce, din 15 aprilie, 150 de mii de masti zilnic.

In paralel, in ROMARM vrem sa luam aceleasi capabilitati de productie , ca sa fie in rezerva strategica, sa producem aceeasi cantitate , respectiv 500 de mii pentru populatie si 150 de mii pentru spitale. ROMARM va incepe sa produca cu data de 15 aprilie. Linia de productia va fi de 500 de mii masti chirurgicale pentru populatie si 150 de mii pentru spitale, PFF3. E cerere foarte mare pentru populatie, de aceea se fac mai multe pentru populatie”, a precizat ministrul Economiei.

Nebulizatoare românești pentru dezinfectarea spitalelor

„Am mai avut astazi o discutie cu un producator român de echipamente de sterilizare, de ucis bacterii, de nebulizare cu ultraviolete in spatiu inchis, neintruziva. Sunt niste echipamente care sterilizeaza cu ultraviolete in interior aerul si suprafetele. Deja cautam, gandim un centru-pilot, un spital, in asa fel incat zona bolnavilor tratati de COVID sa fie amenajata, sa nu mai afecteze sanatatea celor din jur”, a mai anuntat Virgil Popescu.

Mesaj IMPORTANT pentru antreprenori

„Din data emiterii ordonantei militare, sunt acreditate trei institute ale Ministerului Apararii Nationale pentru avizarea dispozitivelor medicale și a le autoriza, respectiv mastile si combinezoanele, si un institut - Institutul Cantacuzino pentru biocide. Practic scrutcuircuitam acel termen lung, la Comisia de biocide si la Agentia Medicamentului, care punea frâne birocratice in producerea acestora in tara”, a mai precizat Virgil Popescu la începutul ședinei de Guvern care a început la ora 17.00 la Palatul Victoria.

„Aici trebuie sa ii multumim ministrului Ciuca pentru viteza remarcabila cu care s-a miscat, atat in producerea de izolete cat si a camerelor de presiune negative, care vor fi foarte utile in spital. Am inteles ca testele sunt aproape de final si ca se poate intra in productie cu camerele de presiune negativa”, a adaugat premierul Orban.